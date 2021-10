Récupérer de l’eau de pluie pour gagner en autonomie

Marre de payer vos factures d'eau ? Et s’il était possible de récupérer l’eau de pluie, aussi bien pour prendre votre douche que pour boire ou cuisiner ? Alors que le gouvernement interdit l’utilisation de l’eau de pluie pour la consommation, pour des raisons de sécurité, cela est pourtant possible, en utilisant le bon traitement et filtrage de l’eau. C’est l’exemple que donne une famille bretonne, qui a déjà une belle expérience en la matière.

La récupération de l’eau de pluie pour l’alimentation est interdite

Alors que de plus en plus de gens se mettent à récupérer l’eau de pluie pour économiser, et éviter le gaspillage, le gouvernement précise sur le site du service public qu’il est strictement interdit d'utiliser l'eau de pluie récupérée pour l'alimentation. Cette eau ne doit être ni bue ni utilisée pour cuisiner ou laver la vaisselle. Le gouvernement vise, avec l’arrêté du 21 août 2008, à prévenir les contaminations chimiques, bactériennes ou parasitaires, auxquelles cette eau pourrait être soumise après son ruissellement sur les toits ou son stockage dans les cuves. Le site du gouvernement précise : “boire l’eau de pluie ou l’utiliser pour cuisiner présenterait un risque pour la santé, raison pour laquelle elle est également interdite pour faire la vaisselle ou se doucher.” Cependant, il est tout à fait possible de récupérer cette eau, et de la traiter pour remplir la chasse d’eau des WC, laver les sols ou laver du linge. Pour d’autres usages, comme arroser son jardin ou laver sa voiture, on peut récupérer l’eau de pluie sans besoin d’appliquer un traitement.

Vivre uniquement avec de l’eau de pluie est possible… en Bretagne

Dans un reportage, France 3 fait découvrir une famille bretonne qui utilise exclusivement de l’eau de pluie traitée pour ne plus avoir à payer aucune facture d’eau. Patrick Baronnet, sa femme et ses quatre enfants ont optimisé les toits de leur maison pour récupérer un maximum d’eau de pluie, qui est ensuite filtrée et stockée jusqu’a deux mois sans pluie (ce qui arrive rarement). Pour le reportage, Patrick Baronnet fait la démonstration de son système. En ouvrant simplement son robinet, il remplit un verre d’une belle eau de pluie transparente, qu’il n’hésite pas à boire. Selon lui, cette eau a été analysée, et le breton l’assure : “elle passe très bien”.

Pourquoi ne pas encourager les gens à installer des systèmes de récupération d’eau de pluie en facilitant le traitement de l’eau ?

Selon ce père de famille, l’interdiction de consommer l’eau de pluie devrait être levée, et l’on devrait au contraire encourager les gens à installer des systèmes de récupération de l’eau qui ne mettent pas en danger leur santé, en imposant certaines conditions à cette récupération, pour “ne pas faire non plus n’importe quoi”. La configuration et les conditions climatiques des maisons qui veulent se lancer dans la récupération doivent être prises en compte, comme par exemple, la fréquence des pluies, ou les pratiques de consommation de l’eau. Dans le cas de ce ménage en particulier, la plus grande économie en eau vient en réalité de l’installation de toilettes sèches, ce qui lui permet d'économiser 50 litres d’eau par jour. Le contenu du réservoir ou l’on vide les toilettes finit dans le compost. Le compostage de déchets de toilettes sèches est aussi réglementé et soumis à certaines conditions. Il doit se faire dans un bac fermé sur une aire étanche. Des innovations concernant le compostage de couches sont aussi en cours, mais le compostage à partir de déchets humains n’est pas toujours du goût de tout le monde…