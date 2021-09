Recyclage des éoliennes : la solution originale trouvée par les Danois

Comment recycler les éoliennes, notamment leurs gigantesques pales ? Alors qu'une partie du parc éolien mondial arrive en fin de vie, la question se pose... et les Danois semblent avoir trouvé la solution !

La question du recyclage des éoliennes en fin de vie est régulièrement posée par les détracteurs de cette source d’énergie. De nombreuses éoliennes, installées à l’échelle industrielle depuis le début du XXIe siècle, commencent à être retirées du réseau. Bonne nouvelle, de nombreuses solutions de recylage émergent.

Les pales d’éoliennes deviennent des garages à vélo



Au Danemark par exemple, où 40 % de l’énergie est fournie par le vent, la question a été anticipée. Plusieurs utilisations des pales en matériaux composites ont été trouvées. Elles sont notamment transformées pour s’intégrer dans le mobilier urbain et deviennent des bancs ou des Abribus. Depuis quelques mois, elles servent également à fabriquer des garages à vélo – très utiles dans un pays ou la bicyclette permet de réaliser 20 % des déplacements.



Bientôt des pales d’éolienne 100% recyclables en France ?



Au-delà de cette partie très visible des éoliennes, se pose aussi la question des autres éléments. Selon Engie, les composants des éoliennes sont pour la plupart recyclables à 100 % : ils sont donc démontés, triés, puis envoyés vers des filières de valorisation. Toujours selon Engie, le premier parc éolien raccordé au réseau en France a été démantelé et ses composants ont été recylés à 96 %. Le fournisseur d’énergie historique en France promet même de mettre sur le marché des pales d’éoliennes 100 % recyclables d'ici trois ans. Objectif : réduire l’empreinte carbone de la fabrication mais aussi du recyclage de ces pales d’éolienne.

Creative thinking at the port in #Aalborg. In need of a new bike shed, they decided to recycle an old wing from a wind turbine



That is pretty cool!



Photo credit: Henrik Eilershttps://t.co/j5li7XG8LM#Denmark #biking #windpower pic.twitter.com/ijS8vG6DgZ

— Denmark.dk (@denmarkdotdk) February 15, 2020