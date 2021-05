Sauver les baleines pour lutter contre le réchauffement climatique

En absorbant des tonnes de dioxyde de carbone, ces géantes des mers en voie de disparition pourraient être d’une aide précieuse pour lutter contre le réchauffement climatique.

Les baleines, plus fortes que les arbres

Les baleines bleues pourraient-elles sauver la planète du réchauffement climatique ? Eux-mêmes menacés par le réchauffement et l’acidification des océans, ainsi que par la pêche, ces mammifères géants – les plus grands vivant de nos jours – pourraient être d’une aide précieuse pour capturer le CO2, ou dioxyde de carbone, le principal gaz à effet de serre.

C’est la théorie développée par des chercheurs du Fonds monétaire internationale (FMI), et mise en images dans une vidéo par le Financial Times. Alors qu’un arbre peut, en l’espace d’une année, absorber 21 kilos de CO2, une baleine bleue en ingère…. 33 tonnes sur la même période ! Lorsqu’elle meurt, elle coule au fond de l’océan et conserve pendant des siècles dans ses poumons le gaz responsable du réchauffement climatique. Selon le FMI, chaque baleine vaut d’ailleurs plus de deux millions de dollars et est « irremplaçable pour atténuer et renforcer la résilience au changement climatique ».

Une espèce en voie d’extinction

Aussi précieuses soient-elles, les baleines risquent pourtant de ne pas survivre aux activités humaines. Alors qu’elles étaient 250 000 baleines bleues à peupler les océans au siècle dernier, elles ne sont aujourd’hui plus que 5 000. Et leur nombre risque de décroître encore dans les prochaines décennies, de nombreux pays ayant intensifié leur chasse commerciale, à l’image de l’Islande, du Japon et de la Norvège.

Cette baisse drastique du nombre de crétacés a eu des conséquences lourdes pour notre planète. « Selon les chercheurs, on estime qu’avant le XXe siècle, la chasse à la baleine a eu pour conséquence le rejet dans l’atmosphère de 1,9 million de tonnes de gaz carbonique, et depuis 1900, de 70 millions de tonnes supplémentaires », explique la vidéo du Financial Times. Ces 70 millions de tonnes de CO2 représentent « ce que rejettent 15 millions de voitures en un an ».

Des excréments anti-CO2

Protéger les baleines est donc, selon les scientifiques, un enjeu primordial pour sauver la Terre du réchauffement climatique. Elles sont d’autant plus inestimables à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre qu’elles produisent aussi des excréments… vertueux. Riches en nutriments, ils constituent une ferme à phytoplancton, des végétaux microscopiques présents dans les eaux de surface, et qui peuvent capturer près de 40 % de tout le carbone produit dans le monde.