Thon contaminé aux métaux lourd : un lien avec les déchets électroniques envoyés en Afrique

Les Français consomment jusqu'à trois kilos de poissons par an, d'après France Agri Mer, un organisme spécialisé dans l'étude des produits de l'agriculture et de la mer. Ces poissons sont, à 94 % du temps, en boîtes de conserve. Les métaux lourds et autres éléments indésirables dans ces produits ont déjà attiré l’attention des autorités par le passé, et en conséquence, le thon est déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes en raison de sa forte teneur en mercure. Selon une récente étude espagnole publiée en mars 2021, les lacunes éco-éthiques dans le cycle des métaux des pays africains pourraient expliquer la contamination des poissons commercialisés en Europe.

Le cercle vicieux de la pollution

D’un côté, les pays riches extraient les matières premières dans les pays pauvres, et d’un autre, ils les paient pour qu'ils s'occupent de leurs déchets. Cela cause de gros problèmes environnementaux, surtout en raison des métaux lourds, car leur recyclage n'est pas suffisamment développé dans ces régions. L'étude explique que ce mauvais traitement des déchets après leur passage en Europe pourrait au final retomber dans l’assiette des européens, comme coup d'un “karma” environnemental. Lorsque nos appareils électroniques sont déjà obsolètes, car leurs batteries ne durent plus assez longtemps, le voyage des métaux lourds, qui a commencé dans les mines africaines, se termine par le renvoi de nos déchets électroniques sur le continent africain, explique Alba Ardura Gutiérrez, une des chercheuses ayant participé à l'étude. La pollution par les métaux lourds en Afrique, soit lors de leur extraction, soit lorsqu’on les renvoie en tant que déchets, peut finir dans la mer, polluant ainsi les poissons pêchés dans les eaux africaines. Les métaux lourds produits dans les zones minières et dans les décharges de déchets électroniques atteignent les eaux côtières par les rivières et les ruisseaux et s'accumulent dans les sédiments marins. Ils entrent ensuite dans la chaîne alimentaire via le plancton. Ils passent ensuite dans les poissons qui consomment ce plancton et finissent par se retrouver chez les grands prédateurs. ​Le poisson pêché dans les eaux africaines entre dans les circuits du commerce mondial et peut être vendu partout, signale Alba Ardura Gutiérrez, et notamment sur le marché européen.

Le thon montre une possible corrélation entre déchets électroniques et poissons contaminés

Le thon est un exemple de poisson hautement prédateur qui accumule les métaux lourds. Dans cette étude, les chercheurs ont examiné les teneurs en métaux lourds dans trois espèces de thons africains : le Thunnus alalunga, le Thunnus albacares et le hunnus obesus, capturés par les flottes espagnoles dans différentes régions, dans le cadre des accords de partenariat pour la pêche durable. Le Thunnus alalunga et le Thunnus albacares des eaux africaines présentaient des concentrations plus élevées de métaux lourds (en particulier le mercure mais aussi l’arsenic et le plomb) dans les muscles que les échantillons de la même espèce capturés dans d'autres eaux. Les profils métalliques des thons des eaux africaines étaient significativement corrélés avec ceux des poissons continentaux et côtiers des zones voisines touchées par les rejets des mines et des décharges de déchets électroniques. Comme explique la chercheuse pour The Conversation, l’étude montre que les concentrations de métaux dans les thons sont liées aux concentrations trouvées dans les eaux où ils ont été pêchés.

Les produits reconditionnés et la transition écologique pour contrer la pollution

En plus de continuer à étudier comment ces métaux s'accumulent dans la chaîne alimentaire marine, ainsi que les risques de leur consommation, selon Alba Ardura Gutiérrez, il est nécessaire d'éduquer à la consommation responsable, et de travailler à l'amélioration du traitement des déchets électroniques. Diminuer la contamination des poissons pourrait passer par l’augmentation de la vente de produits électroniques reconditionnés. La politique de transition écologique votée en février 2020, prévoit de nombreuses mesures pour le faire, dont la plateforme qui permet à l’État de montrer l'exemple en matière de circularité et de réutilisation. Sur cette plateforme, d'autres administrations ou des associations reconnues d'utilité publique peuvent choisir et récupérer du vieux mobilier, inutilisé par l’État. Dans ce contexte, et avec la croissance du marché du reconditionné, la proposition de loi pour taxer les smartphones reconditionnés au même niveau que les neufs, en faveur de la rémunération des artistes, provoque des tensions dans le secteur du numérique d'occasion.