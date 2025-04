Un parc éolien forcé d'être arrêté parce qu'il tue des oiseaux protégés

Lundi 7 avril, EDF Renouvelables et ses filiales ont été condamnées pour la destruction de faucons crécerellettes à Aumelas, dans l’Hérault. Les éoliennes du site doivent cesser leurs activités pendant quatre mois, au grand dam de l’industrie. Le parc est responsable de la mort de 160 oiseaux protégés.

Le tribunal de Montpellier a ordonné une suspension immédiate du parc éolien d’Aumelas pour quatre mois, dans une décision inédite. Ces géants métalliques, dont la capacité pourrait alimenter 60 000 habitants, devront tourner à vide pendant toute la durée de la procédure, le temps que l’écosystème se régénère. Une amende de 2,5 millions d’euros a été infligée à l’entreprise.

Comme le rapporte Libération, l’enjeu dépasse le simple cadre judiciaire. Depuis 2006, le parc d’Aumelas, pourtant pionnier dans l’éolien français, est accusé de tuer entre quatre et cinq faucons chaque année, une moyenne alarmante qui a conduit l’association France Nature Environnement à intervenir. "Les mesures environnementales mises en place n’ont pas suffi", concède EDF Renouvelables, qui plaide pour un appel. Mais les critiques de FNE sont claires : "Ce jugement marque un tournant, les exploitants doivent maintenant comprendre qu’on ne peut sacrifier la biodiversité au nom de l’énergie verte." Et, comme le souligne Florian Philippot sur X, le sujet des éoliennes se rapporte aussi à celui des factures et de la souveraineté énergétique.

Excellente nouvelle ! ⤵️



Pour la première fois, un parc d’éoliennes en France doit s’arrêter, provisoirement pour le moment, car il massacrait les oiseaux !

Décision de justice.

Fortes amendes aussi.

(cf : https://t.co/8EOCDovwBX)



➡️ Arrêtons avec ces #éoliennes qui massacrent… pic.twitter.com/uZ7jKNuar4 — Florian Philippot (@f_philippot) April 7, 2025

Le parc d’Aumelas, inscrit en zone Natura 2000, se veut modèle de transition énergétique. Pourtant, cette condamnation montre que la croissance des énergies renouvelables ne doit pas se faire au détriment des espèces protégées. Le juriste Olivier Gourbinot, de FNE, souligne que ce jugement a un effet direct sur la préservation de la faune locale : "Il ne s’agit pas d’empêcher l’éolien, mais de garantir sa compatibilité avec la biodiversité." EDF Renouvelables, face à la colère des associations, devra désormais faire face à la pression pour réconcilier développement énergétique et protection des espèces.