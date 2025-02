La vente de la villa Monéjan : un tournant pour les Macron

Depuis plusieurs semaines, une rumeur persistante agite la station balnéaire du Touquet, dans le Pas-de-Calais : Emmanuel et Brigitte Macron auraient décidé de vendre leur villa Monéjan, une demeure emblématique située avenue Saint-Jean, en plein cœur de la ville.

Cette maison, héritée par Brigitte Macron de ses parents, Simone et Jean Trogneux, est bien plus qu’une simple résidence secondaire pour le couple présidentiel. Baptisée « Monéjan » en hommage à ces derniers, elle incarnerait un ancrage familial fort et un lieu de souvenirs. Pourtant, il semblerait que les Macron soient prêts à tourner cette page. Mais pourquoi cette décision, et qui orchestre cette transaction immobilière ?

Pourquoi vendre la villa Monéjan ?

La villa Monéjan, avec ses 250 m² habitables, son jardinet et son architecture anglo-normande, est un symbole au Touquet. Cependant, sa situation géographique, au cœur d’une artère animée et commerçante, pose problème. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, la demeure attire les curieux, les touristes et les médias, surtout lors des venues du couple pour voter ou profiter d’un rare moment de détente. Cette exposition constante, renforcée par la présence permanente de gendarmes mobiles pour assurer la sécurité, a transformé ce havre de paix en un lieu difficile à vivre sereinement.

À cela s’ajoute un manque d’intimité croissant. La construction récente d’un immeuble haut de gamme juste en face, abritant dix logements et des boutiques, a accentué les vis-à-vis, rendant la villa encore plus vulnérable aux regards indiscrets. Pour un couple qui aspire à une vie paisible loin de l’agitation de l’Élysée, cette perte de discrétion semble être devenue insupportable. « Je comprends qu’ils aient envie de vendre », confie une professionnelle de l’immobilier local à la presse, soulignant les contraintes imposées par une double entrée et une sécurisation complexe.

Mais cette vente ne marque pas un départ définitif du Touquet, lieu cher à Brigitte Macron, qui y a passé une grande partie de sa vie. Les Macron semblent plutôt vouloir se réinventer dans la station balnéaire, en quête d’une nouvelle demeure, plus grande, plus isolée, et idéalement proche de la mer. Une maison en briques rouges, située boulevard du Docteur-Jules-Pouget, avec vue sur le front de mer, est évoquée comme une possible candidate. Ce choix refléterait leur désir de conjuguer attachement local et tranquillité retrouvée, peut-être en prévision de l’après-mandat présidentiel en 2027.

Qui s’occupe de la vente ?

Si la rumeur de la vente est sur toutes les lèvres au Touquet, la transaction reste entourée d’un certain mystère. Aucune agence immobilière locale n’a été mandatée pour gérer cette opération, ce qui intrigue les professionnels du secteur. « Nous sommes locataires de Mme Macron depuis 20 ans, mais elle n’est pas passée par nous, nous n’avons même pas été prévenus », regrette le gérant d’une agence située au rez-de-chaussée de la villa, interrogé par La Voix du Nord. Cette discrétion suggère une volonté de contrôler l’information et d’éviter les fuites, un enjeu sensible pour un couple aussi médiatisé.

Selon plusieurs sources, c’est l’Élysée qui superviserait directement la vente, ou du moins une équipe parisienne proche du couple présidentiel. « Tout s’est fait à Paris, Brigitte avait trop peur que ça fuite », rapporte une source immobilière. Une promesse de vente aurait déjà été signée pour un montant de 3,7 millions d’euros, incluant la villa elle-même, l’agence immobilière du rez-de-chaussée et une boutique de vêtements adjacente, dont les loyers étaient perçus par les Macron. L’acheteur, un homme d’affaires dont l’identité reste confidentielle, aurait saisi cette opportunité rare dans le très prisé « triangle d’or » touquettois.

Une plus-value significative

Cette transaction, si elle se confirme, représenterait une belle opération financière. Estimée à 1,7 million d’euros en 2017, puis à 2,7 millions en 2021, la villa Monéjan aurait vu sa valeur grimper, portée par la notoriété des Macron et la flambée immobilière dans la station. Avec un prix de vente évoqué à 3,7 millions, le couple réaliserait une plus-value notable, d’autant que des travaux de rénovation, financés par un prêt de 350 000 euros en 2011, avaient déjà modernisé la demeure. Un agent immobilier local nuance toutefois : « C’est bien vendu, mais ça vaut 2 à 2,4 millions, pas plus. » Quoi qu’il en soit, cette somme pourrait financer leur prochain projet immobilier au Touquet.

Un symbole en transition

La vente de la villa Monéjan, si elle se concrétise, marquerait la fin d’une époque pour les Macron, mais pas la fin de leur histoire avec le Touquet. Attachés à cette station balnéaire qui a vu naître leur amour et leurs souvenirs, ils semblent prêts à écrire un nouveau chapitre, plus discret, dans un coin moins exposé. En attendant, les Touquettois guettent le départ des gendarmes de l’avenue Saint-Jean, signe que la page sera bel et bien tournée.