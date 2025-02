BHL accusé de prise illégale d'intérêts pour le financement de ses documentaires

Une enquête pour prise illégale d’intérêts a été ouverte sur le financement des documentaires de Bernard-Henri Lévy par ARTE France. Depuis le signalement du député LFI Aymeric Caron, la justice scrute les conflits d'intérêts de l’intellectuel, dont les documentaires sont financés par la chaîne, alors qu'il en est aussi président du conseil de surveillance.

On pourrait croire à une simple querelle d’ego, mais il semble que la « nouvelle affaire BHL » soit plus sérieuse. Bernard-Henri Lévy, philosophe et créateur de documentaires, fait face à une enquête sur le financement de ses œuvres par ARTE, chaîne publique dont il préside le conseil de surveillance. Selon Mediapart, le député LFI Aymeric Caron a porté plainte, accusant Lévy d’avoir bénéficié de 750 000 euros entre 2011 et 2022 pour ses films. Le conflit d’intérêts apparaît comme flagrant : BHL, en charge de la gouvernance de la chaîne, aurait donc un accès direct aux financements de ses projets. Mais ce n’est pas tout. L’acquisition des droits de diffusion du film Bosna! par ARTE, en 2004, pour près de 70 000 euros, alimente davantage les soupçons.

Pour Aymeric Caron, les liens entre Arte et BHL remettent en cause l'intégrité de l’audiovisuel public. Lors du rapport parlementaire d’octobre dernier, il avait déjà dénoncé des « objections déontologiques » et réclamé le départ de Lévy de la présidence du conseil. Mais BHL ne l’entend pas de cette oreille. Sur France Info, il qualifie l’enquête de « campagne de harcèlement » et menace de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Selon lui, il n’a « aucune responsabilité dans le choix des programmes » d’ARTE, ni dans les financements alloués à ses films.

De son côté, ARTE reste de marbre, rappelant que le président du conseil n’a pas de pouvoir décisionnaire sur les programmes. Si l’affaire ne relève pas directement du domaine judiciaire, elle ouvre néanmoins un large débat sur la transparence dans le financement des œuvres publiques.