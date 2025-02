« Devenir Brigitte » une série de révélations explosives et controverses autour de Brigitte Macron par Candace Owens – épisode 1

Dans cette série intitulée « Devenir Brigitte », la journaliste Candace Owens dévoile un ensemble de controverses et de théories entourant Brigitte Macron, la Première dame de France, et son mari, le Président Emmanuel Macron. Cet épisode, qui marque le début d'une série, s'oriente principalement sur l'investigation menée par Candace Owens et d'autres journalistes indépendants, visant à découvrir des vérités cachées sur le couple présidentiel français. France-Soir a résumé la controverse dans l’article : Brigitte vs Jean-Michel, Man or Woman of the Year, Homme de l’année selon Owens ou Guerrière selon Match ?

Résumé épisode 1 Candace Owens examine les allégations entourant Brigitte et Emmanuel Macron, tout en soulignant les défis rencontrés par ceux qui cherchent à révéler des vérités inconfortables.

Candace Owens a lancé un nouveau site web, mais a subi une attaque DDoS venant de France juste avant la diffusion de son contenu.

Candace Owens évoque des questions sans réponse sur l'identité de Brigitte Macron, notamment des questions sur des photos d'enfance et des relations passées.

Elle cite des allégations et des scandales entourant Emmanuel et Brigitte Macron, y compris des liens avec des personnalités controversées et des accusations de pédophilie.

Owens accuse les médias de ne pas couvrir ces histoires et de tenter de la discréditer.

Elle s'engage à poursuivre ses recherches et à exposer ce qu'elle considère comme des vérités cachées sur le couple Macron.

Elle a reçu une lettre légale du Palais de l'Élysée concernant ses affirmations sur Brigitte Macron, qu'elle prétend être née homme.

Candace Owens remercie ses soutiens et appelle à la vigilance face aux élites qu'elle accuse de protéger des criminels.

Elle prévoit de publier des interviews et des épisodes pour approfondir ses enquêtes sur le sujet qui commencent lundi avec une interview du journaliste Xavier Poussard.



L’affaire Brigitte Macron, un sujet épineux tel que l’explique un sondage récent France-Soir et BonSens.org.

Ce qui interpelle le plus est la différence d’âge entre les époux Macron. « Au moment de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était présumé avoir 17 ans lors de sa rencontre avec Mme Macron âgée de 39 ans. Plusieurs articles de presse ont fait état qu’il aurait en fait eu seulement 15 ans. » Soulevant des questions, cet écart tout d’abord masqué avant d’être aujourd’hui rapporté dans les médias, apporte de l’eau au moulin des personnes qui s’intéressent de près à l’affaire, souvent étiquetés « complotistes » par les médias traditionnels. Alors à Washington DC plusieurs personnes s’interrogent : « Pourquoi avoir voulu masquer l’âge réel de cette rencontre ? »

Dans le sondage, « malgré le fait que 25 % des Français déclarent ne pas savoir, 47 % sont d’accord que l’affaire Brigitte Macron prend des proportions trop importantes, et ils sont 24 % à ne pas approuver cette assertion.

Cependant, 57 % jugent qu’il serait très grave que le président Macron ait menti aux citoyens sur la véritable identité de Brigitte Macron. Et, 47 % évaluent qu’un professeur qui a eu des relations intimes avec un élève de plus de vingt-ans son cadet ne doit pas pouvoir continuer d'enseigner ou doit être dénoncé par le Rectorat et les parents aux services judiciaires afin qu’une enquête soit menée. »

Il s’avère que 34 % des personnes interrogées déclarent être d’accord que « les époux Macron devraient mettre un terme aux rumeurs persistantes en apportant les éléments de preuves concrètes telles que des photos de famille et un test ADN pour couper court à la rumeur » avec 41 % qui déclarent ne pas être d’accord. Le reste des 26 % ne savent pas.

Revenons à l'épisode 1 de la série « Devenir Brigitte » qui a déjà été vu par plus 1,5 million de personnes et qui a attiré plus de 135 000 auditeurs en direct, un de ses tweets fait à ce jour 3,3 millions de vues.

Devant l'engouement populaire pour cette affaire et la série qui en découle, il devient donc essentiel d'en rapporter les éléments afin que les lecteurs puissent se forger leurs propres avis et opinions. Cependant, le silence des médias traditionnels français est à noter. Un point dénoncé par Candace Owens qui s'interroge sur le rôle des médias dans la défense des puissants plutôt que dans leur devoir d'informer la population. Un comportement constant depuis la crise covid avec de nombreuses inversions accusatoires, de vrais mensonges érigées en vérités qui ont, par exemple, conduit à violer certains des droits fondamentaux comme le viol du consentement libre et éclairé avec la vaccination covid.

Voilà les points principaux de l'épisode et la transcription en français.

La controverse

Dès le début, Candace Owens évoque les attaques numériques subies par son site internet, candaceowens.com, peu avant le lancement de cette série. Elle mentionne également avoir reçu une lettre légale de l'Élysée, ce qui, selon elle, est un événement extraordinaire. La lettre serait en réaction à ses allégations selon lesquelles Brigitte Macron serait née de sexe masculin. Bien que cela semble invraisemblable, Candace Owens affirme que le comportement de l'équipe juridique de Macron tend à renforcer ses soupçons sans apporter aucun élément factuel hormis des arguments d’autorité.

Les questions posées à Brigitte Macron en réponse au courrier d’avocat

En réponse au courrier d’avocat des Macron, Candace Owens a renvoyé une série de questions directes à Brigitte Macron, auxquelles elle n'a jamais reçu de réponse. Ces questions incluent des interrogations sur ses photos d'enfance, l'utilisation du nom Véronique, et la véracité des rumeurs concernant sa vie personnelle. Le refus de répondre à ces questions simples interpelle plus d’un observateur. Candace Owens l’interprète comme « une tentative de masquer la vérité ».

Implications internationales et allégations de pédophilie

Cet épisode aborde les implications internationales, en évoquant une prétendue panique transatlantique causée par des documents saisis lors d'un raid à Mar-a-Lago, éléments évoqués dans l’article « Je suis malade ! ». Ces documents auraient contenu des informations sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron. Candace Owens utilise cet exemple pour souligner les ramifications mondiales des scandales entourant le couple Macron.

Sont également abordés les thèmes récurrents de scandales liés à la pédophilie et à la perversion sexuelle qui, selon elle, suivent le couple Macron. Elle cite plusieurs incidents, dont la relation controversée entre Emmanuel et Brigitte Macron, qui aurait commencé alors qu'il était mineur, ainsi que des choix artistiques douteux faits par Brigitte, notamment la suggestion d'un design controversé pour la flèche de Notre-Dame.

Les figures controversées associées aux Macron

Candace Owens met en lumière des figures telles qu'Olivier Duhamel, un ancien membre influent du Parlement européen, accusé d'abus sexuel sur mineur, et son lien avec le couple Macron. Elle souligne que malgré les accusations et les aveux de Duhamel, l'affaire n'a pas été jugée en raison de la prescription.

La censure médiatique et les pressions

L'épisode s’achève avec une critique très acerbe des médias qui, selon Candace Owens, servent à protéger les élites et étouffent les enquêtes sur de tels scandales. Elle déplore que les journalistes qui s'aventurent sur ce terrain soient souvent réduits au silence ou discrédités.

Le premier épisode de cette série laisse les observateurs avertis sur leur faim, car il ne comprend aucune révélation particulière. Cependant, cela permet de faire un tour d’horizon complet pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de se pencher sur ces affaires et les controverses associées. Comme disent certains : « en regardant cet épisode, on n'apprend rien, cependant remettre tous ces éléments en contexte est essentiel » ou « quand on regarde ces éléments bout à bout, cela pose question ». Les partisans de cette affaire resteront donc sur leur faim tandis que les détracteurs se feront un plaisir de critiquer « la forme très américaine et sans base factuelle ».

Candace Owens promet de continuer d'explorer ces allégations dans les épisodes suivants de sa série, tout en appelant à un éveil mondial face à ces scandales. Elle exprime sa détermination à exposer la vérité, malgré les risques et pressions auxquels elle fait face. L'interview soulève des questions sur la transparence et l'intégrité des figures publiques, tout en critiquant la complicité perçue des médias traditionnels.

TRANSCRIPTION DE L’ÉPISODE ÉTABLI PAR IA

Eh bien, les gars, beaucoup de choses ont mené à cet épisode.

Tu n'as aucune idée. Il y a à peine une heure, notre nouveau site Web, candaceowens.com que nous avons lancés en partie pour pouvoir diffuser en direct uniquement ce contenu, a subi une attaque DDoS très agressive en provenance de France.

La semaine dernière, d'ailleurs, les médias ont essayé de me dépeindre à côté d'un tireur d'école. Je ne plaisante pas. Mais, cette dernière attaque DDoS pathétique sur ma personne.

Bien sûr, il y a la lettre juridique qui m'est parvenu de l'Élysée. Je suppose que ma question principale : de quoi tout le monde a-t-il si peur ? Ce n’est certainement pas un mensonge qui a justifié ce type de panique.

Bienvenue enfin dans une série incroyable que nous avons concoctée pour vous ici même sur Candace. Très bien, les gars.

Donc, cet épisode est vraiment censé être juste une introduction pour vraiment présenter au monde anglophone à ce qui se passe en France, parce que vraiment, nous n'en avons aucune idée. Nous n'en avions aucune idée.

Commençons donc par un point sur lequel nous sommes tous d’accord.

La réception d'une lettre juridique d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Un événement tellement extraordinaire qu’il n’est peut-être jamais arrivé auparavant dans l’histoire de l’humanité.

Il y a un an, quand j'ai dit que je mettrais en jeu toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est né homme. Il y avait bien sûr beaucoup de personnes qui ne me croyaient pas parce que ça semble tout simplement fou.

Mais même les personnes qui ne prêtaient pas attention à cette affaire, grâce à la lettre d’avocat très ferme d'Emmanuel Macron qu’il a fait rédiger par son équipe juridique et a demandé que je n’en parle pas, eh bien ces personnes commencent à y prêter attention.

Lisez ce commentaire d'un YouTubeur et avocat canadien populaire qui s'appelle @VivaFrei. Il a écrit ceci sous l'épisode concernant cette lettre : « Au début, j'étais très sceptique quant au fait que Brigitte était un homme, mais je dois vous dire que les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre. »

D'un point de vue juridique, ce qu'ils ont fait était une décision incroyablement stupide. Tout en refusant de déclarer simplement que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, est bien née femme, ils ont utilisé toutes sortes de termes trompeurs pour suggérer qu'ils pourraient me poursuivre en justice pour diffamation à cause d'erreurs mineures que j'ai commises dans mon reportage.

Essentiellement, ils ne répondaient pas au fond de la mise en cause : Brigitte Macron est née biologiquement de sexe masculin. Mais, au lieu de cela, la lettre de Macron attaque l’affaire comme suit : « Vous avez dit dans un rapport précédent qu'une photo de Brigitte la communion a été recolorisée. C'est faux. »

Ce reportage a provoqué chez Brigitte une véritable angoisse morale. D'accord.

Mais, comme je l’ai dit, leurs avocats ont commis une erreur critique, car pour prouver la diffamation, il faut prouver que quelqu'un a agi au mépris téméraire de la vérité, qu'ils connaissaient la vérité. Et, ils ont pris la décision de ne pas rendre la vérité publique.

Au lieu de cela, ils voulaient simplement publier des mensonges. Pour ceux qui regardent cette émission, vous savez que je ne le fais pas. Je m'y engage à ne pas le faire.

En m'envoyant une lettre légale, ils m'ont involontairement fourni une ligne directe et une opportunité de demander des questions précises à Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Ils ne peuvent pas prétendre qu’ils n’ont pas vu nos questions. La majorité des questions que nous leur avons posées étaient simples. C'étaient les réponses dont nous avions besoin avec la promesse que nous leur avions faite que si elle répondait aux questions, nous rapporterions pleinement les faits. Je veux vous montrer certaines de ces « 21 » questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron pour que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à son angoisse mentale.



Nous avons demandé :

si la petite fille qui est sur la photographie de communion, prétendument de 1963, est la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron ?

Brigitte Macron a-t-elle déjà utilisé le nom de Véronique ?

Pouvez-vous rendre compte de tous les enfants de la photo de famille d'Amiens et où ils se trouvent actuellement ?

Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à trois enfants ? Ce sont des questions faciles, les gars.

Brigitte Macron est-elle la même personne que celle représentée sur la photo de mariage d'Auzières ?

Brigitte Macron a-t-elle déjà eu une relation avec Véronique Dreux ?

Pourriez-vous s'il vous plaît fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970 ?

Pourriez-vous s'il vous plaît fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trogneux, une personne qu'ils prétendent être son frère, et Brigitte Trogneux, de préférence ensemble ?

Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois ? Et dans quelles circonstances, quels étaient leurs âges respectifs lorsqu'ils se sont rencontrés ?

Macron avait-il eu une relation physique intime avant que ses 18 ans ?

Et si oui, à quel âge la relation a-t-elle commencé ?

Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia, à propos de Brigitte Macron, avant que la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux amoureux provoque un scandale dans la famille Trogneux, d'autant plus que leur relation pourrait relèver du champ d’application de l’article 227.27 du Code pénal, qui établit le délit d'agression sexuelle sur mineur.

Votre client a-t-il engagé une action en justice contre le lobby pédophile international d’émancipation des enfants, qui cite la relation des Macron dans sa publication, Des souvenirs positifs sur une liste « de relations positives et aimantes relations avec des enfants » ?

Comme je l’ai dit, ce sont des questions assez simples. Si comme personne, vous traversez une angoisse mentale, car les personnes parlent de votre sexe biologique de naissance, en tant qu’homme, ne vous précipiteriez-vous pas pour répondre à ces questions ?

Oui. Eh bien, apparemment, ils n’étaient tout simplement pas assez angoissés pour… Mais, ils étaient suffisamment angoissés pour embaucher et payer un cabinet juridique américain à Washington pour nous envoyer une lettre de menace de 100 pages. Ils n'étaient cependant tout simplement pas suffisamment angoissés ou ne pouvait pas rassembler l'énergie pour répondre à 21 questions de base. Des questions pour mettre fin au scandale.

Nous n'avons reçu aucune réponse de leur part. Nous savions que nous ne recevrions pas de réponse de leur part, parce que, eh bien, ils mentent. Ils mentent en réalité au public sur l’identité passée de Brigitte Macron. Et, un procès nous aurait donné l’occasion de prouver, par le biais d'une assignation à comparaître.

Mais, l'Amérique n'est pas la France. L'État du Tennessee, c'est sûr, comme l'enfer à Paris ! Laissez-moi vous dire pourquoi cette histoire est importante dans le monde entier, d'accord ? Car, ce problème ne concerne pas uniquement l’Europe. Cela a des implications internationales.

Par exemple, le raid sans précédent contre le domicile de Donald Trump résident de Mar-a-Lago à cause de documents qu'il avait dérobés de la Maison Blanche. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas ?

Regardez ce titre paru dans The Guardian. Trump s'est vanté d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire des objets saisis à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington.

Pardon, mais sur quoi aurait-il pu tomber ? Sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron, une vie qui aurait provoqué une panique transatlantique ?

Voici un titre de Rolling Stone dans le même sens. On peut y lire que Trump s'est vanté d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI voit un document contenant des informations sur le président français pendant le raid de Mar-a-Lago qui pousse les responsables des deux pays à chercher des réponses.

Oh, d’accord. Pourquoi seriez-vous stressé comme président ? Quels étaient vos goûts ?

Voici un extrait de cet article de Rolling Stone, car cela C'est vraiment incroyable. La plupart des personnes ne s'en souviennent pas. On lit alors bien sûr, la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources proches du dossier avec la situation et les déclarations antérieures de Trump sur les manières prétendument coquines de Macron ce qui, peu de gens le savent, n’a fait qu’intensifier ces inquiétudes.

Les responsables français et américains ont collaboré pour déterminer précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si tout cela était sensible dans la nature, ont indiqué les sources.

Les responsables des deux pays voulaient savoir si cette découverte signifiait quelque chose. Une atteinte à la sécurité nationale ou s'il s'agissait d'une affaire frivole, mais un souvenir volé. Oh, d'accord. Tu ne paniquerais pas s'il n'y avait pas de quoi paniquer et que Trump avait en réalité des renseignements qui pourraient tout gâcher.

Maintenant, je peux vous rappeler les tristement célèbres Jeux olympiques d'été de 2024, l'année dernière, où le monde entier a regardé les drag-queens porter la torche olympique et a procédé à la cérémonie d'ouverture.

Macron, à mon avis, a explicitement menti dans sa lettre juridique à moi quand ils disaient que ce n'était pas une imitation de la Dernière Cène. Ils ont dit que ce n’était pas satanique. C'est ici.

Voici un comparatif, car à mesure que nous décortiquons cette série, vous allez voir de vos propres yeux. Et donc il est difficile de croire les instructions répétées de Macron.

Il y a une Cène à gauche, la Cène de Léonard de Vinci, et à gauche à droite, il y a les JO de Paris. Mais même si vous ne vouliez vraiment pas croire vos propres yeux, il serait raisonnable de supposer que nous pourrions au moins croire les gens qui ont participé à la cérémonie.

L'interprète principale était une lesbienne nommée Barbara Butch. Et après la performance, voici ce que Barbara Butch a publié sur Instagram. Elle a écrit, Oh, oui, le Nouveau Testament Gay avec un drapeau LGBTQ et un poing levé. Et, elle a tagué d’autres personnes de sa communauté. Oui, cela serait perçu par la plupart des personnes comme satanique, une inversion du Nouveau Testament.

Mais après la réaction négative et après que les producteurs des Jeux olympiques aient déjà a avoué à Page 6, que c'était censé être La Cène de Leonardo da Vinci, ils ont tenté de revenir en arrière. De faire marche arrière et de revendiquer officiellement qu’en en réalité, c’était une fête païenne qu’ils mimaient.

Mais ce qui a échappé au grand public, c'est que Thomas Jolly, c'était le directeur artistique de la performance, a été choisi pour organiser cette cérémonie en présence de nul autre que la première dame Brigitte Macron, qui est allée le voir en 2022 lors de la première de sa comédie musicale Starmania, qu'il a produite. Emmanuel Macron, selon The Spectator, a personnellement ordonné à Jolly de surpasser les Jeux olympiques de Londres. Je veux donc que vous ne vous trompiez pas, lui et sa femme étaient tous les deux intimement impliqué dans la cérémonie.

En décortiquant l’histoire de Brigitte et Emmanuel, vous remarquerez d'étranges thèmes récurrents que sont les scandales liés à la pédophilie et le transgenrisme, l'inceste et la perversion sexuelle se succèdent continuellement, et les suivent accidentellement partout où ils vont.

En laissant de côté cela, et même si vous croyiez que Brigitte Macron était une femme, alors que je vous dis qu'elle ne l'est pas, et que vous ne le croyiez pas au moment où cette série se terminera, vous devrez accepter que son histoire d’amour avec Emmanuel Macron est complètement déplaisante. Tout commence lorsqu'elle était professeur de théâtre à l'école La Providence, à l'âge de 39 ans. Et, elle a vu un garçon de 14 ans, Emmanuel Macron, jouer dans une pièce de théâtre, voilà. Cela l'a complètement bouleversée. Apparemment, un conte d'amour.

Au fait, c’était l’un des premiers signaux d’alarme pour moi. Un garçon de 14 ans et une femme de 39 ans. Je suis désolé, ce n'est pas un problème. Savez-vous à quoi ressemble un garçon de 14 ans ? Les garçons ne terminent pas leur puberté avant l’âge de 16 ans environ. Il n'y a rien de viril, rien d'attirant. On dirait des enfants. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils ressemblent à des enfants. Les garçons mûrissent à un rythme plus lent que les filles.

Même quand vous entendez les histoires d'une femme et qu'on l'appelle cougar, elles ne s'en prennent pas aux garçons de 14 ans. Elles aiment un jeune homme d'une vingtaine d'années ressemblant à Brad Pitt de Troy. Pas un garçon de 14 ans. Cela m’a semblé remarquablement étrange. Je ne sais pas, vraiment, je ne peux même pas penser à un exemple culturel d'une femme qui était dans la trentaine, sur le point d'avoir 40 ans, qui a trouvé un garçon de 14 ans attirant. Vous pouvez m'aider à en trouver un.

Ainsi, une fois que le couple a emménagé au Palais de l'Élysée, c'est la Maison-Blanche française, des scandales étranges ont commencé à les suivre. Par exemple, pour une raison ou une autre, cela est devenu connu du public que Brigitte Macron, qui se prend pour un designer, souhaitait installer un pénis en érection avec des boules d'or pour devenir la nouvelle flèche de la cathédrale Notre-Dame. Oui, vous m'avez bien entendu.

Voici un titre du Daily Mail pour étayer cette affirmation. Brigitte Macron, a soutenu un phallus dressé avec des boules d'or comme nouvelle flèche pour la cathédrale Notre Dame. L'ancienne ministre française de la Culture affirme qu'il ne s'agit pas d'un complot. L'ancienne ministre de la Culture était Roselyne Bachelot. Elle a ouvertement admis que Brigitte Macron détestait ces créations modernes en janvier 2021.

C'est un thème. Brigitte aime l'art bizarre. C'est exactement ce qui l'intéresse. Comme lorsqu'ils ont emménagé au Palais de l'Élysée, elle s'est immédiatement mise au travail pour repenser des choses qui avaient du sens pour elle. L'art a du sens.

Pour ne citer qu'un exemple, elle a choisi un tapis d'un artiste de renom sous le nom de Claude Lévêque. Voici une photo que nous vous montrons en ce moment de ce tapis trié sur le volet.

Elle voulait vraiment s’impliquer. Cette pièce était connue sous le nom de Soleil Noir. Concernant Claude Lévêque, les personnes ont commencé à souligner qu'il y avait beaucoup de connotations pédophiles dans son travail, une œuvre d'un homme qui, à travers diverses commandes, était devenu cet artiste quasi officiel de la République française.

Le Monde, et juste pour que vous le sachiez, Le Monde, vous allez m'entendre parler de ça beaucoup, c'est l'équivalent français du New York Times. Voici ce qu'ils ont écrit sur le style de vie de Claude Lévêque. Claude Lévêque fait référence aux adolescents qui l'entourent comme ses filleuls, ses neveux, assistants et même fils. Ses peluches et ces ours en peluche qu'il transporte partout dans le monde, qu'il emporte pour les repas et qu'il affiche dans tous les coins et recoins de ses deux maisons, étaient, selon l'artiste, dans ses interviews, données par des amis, des souvenirs qui étaient trop intimes pour être évoqués. Son obsession pour le monde de l’enfance est perçue comme une sublimation artistique, le fantasme de quelqu'un qui est beaucoup plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste plasticien décrit ses goûts sexuels et ses relations avec des jeunes garçons, liés à la pensée libertaire et au mouvement punk. Si vous regardez attentivement, vous verrez des allusions à ces relations interdites qui se retrouvent tout au long de ses œuvres.

Il y aurait ici une citation de Michel Tournier, Le Roi des Aulnes, qui est un livre qui parle d'un gars. Il y a beaucoup de connotations pédophiles, juste pour que vous le sachiez. Là-bas, une référence à la Nuit du Chasseur avec Robert Mitchum dans le rôle d'un prédicateur diabolique traquant deux enfants innocents, ainsi que d'innombrables allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où un bel adolescent, Tadzio, est idolâtré par un homme vieillissant.

D'autres illusions sont plus cryptiques, comme cette coupure de presse qui apparaît dans son livre, Vacances en France. Il fait allusion à Jacky Kaysersmertz, un professeur d'école pédophile a sévi - c'est une histoire vraie - à Nièvre, c'est une ville française, de 1970 à 1997 avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans de prison. C'est ce que Claude Lévêque aime mettre dans son travail et dans ses livres, allusions à la pédophilie.

Vous allez être un peu choqués d'apprendre maintenant que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis, ils ont dû le supprimer en 2021, car l'attrait pour son œuvre est devenu un peu gênant lorsque plusieurs procédures judiciaires ont commencé contre Claude Lévêque, pour détournement de mineur. Cela est apparu au grand jour en 2021. Ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Lévêque a été inculpé pour le viol de mineurs lorsque deux frères de cette petite ville de Nièvre ont déclaré qu'elles ont été agressées sexuellement par lui lorsqu'elles étaient adolescentes. Mais, sans aucun doute, les gars, ce n'est qu'une autre erreur.

C'est probablement juste une erreur de Brigitte et Emmanuel Macron qui savaient, que l'artiste qui continuait à mettre des éléments pédophiles dans ses œuvres, allait en fait être accusé de viol sur mineur. C'est fou.

Je dois vous mentionner maintenant, en passant, qu'Emmanuel Macron, qui a pris ses fonctions de président pour la première fois en mai 2017, avait choisi sur son portrait présidentiel, c'est d’inclure un livre en arrière-plan. Un livre d'un auteur de renom sous le nom d'André Gide, un pédéraste autoproclamé. Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon Miriam Webster, est un homme qui a des relations sexuelles avec un jeune garçon.

Si vous vous demandez, comment cela diffère-t-il de la pédophilie ? La réponse est que les pédérastes sont des hommes adultes, en particulier, qui sont uniquement intéressés par les petits garçons, en particulier. Cela n'inclut donc pas les filles. Les pédophiles peuvent pratiquer l'un ou l'autre à condition qu'ils soient mineurs.

André Gide était donc un pédéraste autoproclamé. Il aimait les petits garçons.

Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait ? Un livre d'André Gide intitulé Les Fruits of the Earth, en anglais. En français, c'est "Les Nourritures Terrestres". Pardonnez ma prononciation épouvantable. Alors c'est lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous vous demandez de quoi il s'agit, le livre explique comment vous devez fuir votre famille, comment vous devez fuir les règles. L’œuvre de Gide avait un contenu autobiographique. Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition parce qu'il a fait ça. Il a senti qu'il avait fait cela quand, devenu adulte, il est allé en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. En 1894, alors qu'il a 24 ou 25 ans, il voyage en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde et l'homosexuel d'Oscar Wilde amant, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites, je veux que vous soyez clair. Nous parlons d'élites. Puis il est revenu dans son pays, la France, et il a senti qu'il avait vécu un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité et a embrassé ses penchants, disant non aux intentions étouffantes de la convention qui lui disaient que non, tu n'aurais pas dû être attirée par les petits garçons.

En fait, je connais bien André Gide parce que j'ai dû lire son livre, L'Immoraliste à l'Université.

Oui, il s'agit de voyages en Algérie, ce qui est évidemment autobiographique dans son contenu.

Il a admis avoir fait cela en voyageant en Algérie, et il s'agit avoir des relations sexuelles avec de petits garçons musulmans. C'est de cela dont parlait le livre.

Maintenant, jouons un peu, en regardant les choses rationnellement des deux côtés.

Peut-être qu'Emmanuel Macron ignorait que le livre était là. C'était peut-être juste un assistant stupide qui l'a mis là, qui sait pourquoi dans leur bureau ovale.

Mais, peut-être que c'était juste un assistant qui l'a pris et l'a déposé là par hasard.

Non. Vous auriez tort de penser cela. Alors, arrêtez de penser cela. Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé à plusieurs reprises. Il a même accordé une fois une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon, et Macron a dit. Et je cite, « Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à la sensualité débordante ».

Maintenant, vous voyez, il n'y avait qu'un seul journaliste que j’ai pu trouver qui a eu le courage de dénoncer agressivement le choix du livre du président dans son portrait, et le nom de cette journaliste est Hélène Devynck. D'accord.

Voici ce qu'elle a dit. J'affiche sa citation ici.

Elle a dit, André Gide ? Pour dire quoi ? La maladresse et l'erreur sont inconcevables dans un environnement conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, sinon le chef de l'État lui-même, a lu l'autobiographie d'André Gide, C'est le Grain ne meurt, où il raconte l'histoire du petit Mahomet. Il a écrit : Comme il était beau, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince comme un démon.

L'écrivain admire, La minceur du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues, dépassant de sous son pantalon ample. Il décrit comment il sodomise l'enfant jusqu'à son épuisement. Deux ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Mahomet, maintenant un adolescent.

Quel message a envoyé le jeune et fringant Président de la République française avec cette photo affichée maintenant sur les murs des mairies des écoles ? Que faut-il comprendre pour que les pédophiles puissent dormir tranquilles ?

Des questions fantastiques, Hélène. Que faut-il comprendre du fait qu'André Gide soit toujours enseigné, au fait, dans les salles de classe américaines, et qu'il a été récompensé par un prix Nobel de littérature à titre posthume ?

Je suppose que nous devrions juste comprendre, Oopsy. Oups encore pour le couple Macron. Cela continue à se produire.

Il y a aussi le cas d'Olivier Duhamel, qui est un ancien député français du Parlement européen.

Un courtier en pouvoir incroyable. Tippity top, ça ne peut pas être plus haut que ça. Il est au sommet du cercle d'élitistes français et l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron.

Quand vous lisez des histoires sur lui, il est si puissant que dans ces clubs d'élite, là où on vous demande de porter une cravate, c'est le gars qui peut entrer et n'a pas à prêter attention au code vestimentaire.

Il a immédiatement soutenu Emmanuel Macron, a participé à plusieurs campagnes et transmettait des notes à Macron. Lorsque Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a célébré aux côtés de Macron dans un restaurant appelé La Rotonde.

Après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine, qui s'appelle Pouvoirs, pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Encore une fois, ce magazine appartient à Olivier Duhamel. Il faisait juste de la presse et de la propagande sur la façon dont Macron était incroyable

Emmanuel Macron l'a défendu contre toutes critiques médiatiques. Olivier Duhamel se vantait également de ses rencontres à l'Élysée. Il a aussi également été rapporté dans Paris Match qu'il a donné des conseils à Emmanuel Macron sur la façon de gérer les scandales publics, en particulier celui qui impliquait le directeur de cabinet adjoint de Macron, un certain Alexandre Bennella, à l'été 2018.

Duhamel était également présent à un déjeuner où Brigitte Macron a choisi personnellement le Premier ministre d’Emmanuel Macron. Nous y reviendrons encore une fois. Brigitte Macron choisit personnellement le Premier ministre. Pourquoi c'était Brigitte ? Ce qui a amené le public à se poser des questions sur ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun, comment ils se connaissaient.

Je dois donc imaginer que pour Emmanuel Macron, ce fut vraiment une autre épreuve pour le couple quand, en janvier 2021,la belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme nommée Camille Kouchner, a publié un livre et l'a accusé publiquement d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau, Antoine Kouchner, quand il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, l'équivalent du New York Times français, c’est le journal qui a révélé l'histoire. Or, d'après le livre de Camille, intitulé en anglais, La Grande Famille, La Familia Grande, les viols ont eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, qui s'appellent Mas de Genèse, Dore, Sanary, Summer, pardonne-moi ce terrible Français. C’est là qu'apparemment, des générations du clan Duhamel divertissaient essentiellement la crème de l'intelligentsia française, dont la moralité était désormais exposée publiquement par elle.

L'une des publications, Le Nouvel Obs, une autre publication française, a écrit : « Le soir, les enfants doivent parfois faire des scènes sexuelles scènes devant leurs parents. »

C'est ce qui se passait dans les résidences des Duhamel. Ils continuent à écrire, « Un soir, on demande aux adolescents de raconter comment ils ont perdu leur virginité. » Sur un autre, une mère, Les mères habillent leurs filles de 12 ans dans des tenues provocantes, enduisez-les de rouge à lèvres, et les envoyaient danser avec des hommes de 30 ans plus âgés.

Paris Match écrit : « Presque personne n'est offensé de voir Camille, alors juste une adolescente, à qui on demande de simuler un orgasme devant les adultes. »

Maintenant, à ce propos, vous vous demandez probablement s’il a été traduit en justice ? Ou peut-être que vous vous demandez : Hé, peut-être qu'elle ne dit pas la vérité, n'est-ce pas ? Peut-être qu'elle a tout inventé pour attirer l'attention, car c'est un homme puissant.

Heureusement pour Olivier Duhamel, le délai de prescription était déjà expiré donc il n’a jamais été traduit en justice. Mais, à la mi-avril de la même année, les médias français rapportaient. vous pouvez vérifier cela sur Wikipédia, qu'il l'a admis : Il a admis avoir abusé sexuellement de son beau-fils.

Je ne sais pas, les gars. Encore une autre erreur dans l’orbite de la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui continue d'apparaître.

Maintenant, je ne vous donne que les éléments superficiels de ce que le temps me laisse de dire, de ce que je connais de ce couple. C'est littéralement une introduction parce que tout ce que je dis, je le sais, le monde anglophone ne l’a jamais entendu.

Ce qui vous ferait dire : « Mais qu’est-ce qui ne va pas avec nos médias ? »

Voilà ce qui ne va pas avec nos médias : alors que j'ai commencé d'essayer de faire des reportages sur cette histoire, ils sont venus me chercher. Ils ont commencé à me présenter comme Adolf Hitler. Ils ont commencé à m’invisibiliser et à exiger mon licenciement. J'ai été viré.

C'est en mars de l'année dernière que j'ai fait part pour la première fois de l'histoire et c'est en mars, la même année exacte, que j'ai été viré par mon ancien employeur. Et depuis sans m’arrêter, je me bats contre la presse.

Au fait, vous devriez savoir, que tous les journalistes qui tentent d’aborder cette histoire subissent le même sort !

Tout d’abord, Isabella Ferrera, je crois que j’en ai parlé dans un épisode précédent.

Elle faisait partie des « Gilets jaunes », elle a commencé à faire des recherches sur cette comme journaliste indépendant et est tombée sur quelque chose d'énorme, des informations relatives à la relation d'Emmanuel Macron et Brigitte. Mais ensuite, elle a été retrouvée morte. Elle a été retrouvée morte flottant dans une rivière. Et son amie a dit qu'elle ne s'était pas suicidée, mais les médias ont dit que c'était certainement le cas, qu’elle a dû glisser et tomber après avoir pris beaucoup de pilules. Donc ce genre de choses arrive, je suppose.

Et puis il y a Natacha Ray, à qui les médias ont menti en essayant de ruiner toute sa vie. Elle a un cancer. Elle était journaliste indépendante. C'est elle que Brigitte Macron a notoirement poursuivi en justice, et de manière similaire à ce qu’ils m’ont fait, ils lui ont envoyé une lettre. Ils ne s’étendaient pas sur le contenu de la déclaration comme quoi Brigitte Macron est née biologiquement de sexe masculin, mais portaient leur attention sur les petites erreurs lors de son entretien avec Amandine Roy, qui était elle aussi poursuivie pour atteinte à la vie privée. D'accord.

Et puis il reste un homme, c'est Xavier Poussard. Xavier Poussard est la personne que j'ai l'honneur de vous présenter à vous les gars lundi. C'est le journaliste qui a travaillé avec diligence sur ce sujet, dont je reprends l'œuvre, en réalité. Je me sens béni qu'il m'ait choisi pour pouvoir présenter cela au public, qu'il me fasse confiance avec cette histoire. Xavier Poussard travaille là-dessus depuis huit ans et a abandonné tout, y compris son pays de résidence.

Eh bien, comment sont-ils venus après Xavier Poussard ? Ils ont examiné ses finances, ont découvert qui finançait sa publication, et ils ont décidé que ce serait vraiment le bon moment pour lui faire passer un audit de deux ans. L'un des moyens préférés du gouvernement pour harceler quelqu'un est de faire appel à l'IRS, de lui envoyer afin de trouver un crime par tous les moyens possibles.

Xavier Poussard a été écarté de ceux qui investissaient en lui. Il a dû déménager sa famille, la maison de sa mère a été perquisitionnée pour les effrayer, les intimider et leur faire savoir qu'ils le surveillaient. À ce jour, Xavier Poussard, l'homme, qui est à l’origine des six articles révélant le fait que Brigitte Macron mentait sur son identité, n'a jamais été poursuivi pour diffamation. Car son travail a été minutieux et il m'a maintenant informé de son travail, et je serai tout aussi minutieuse dans cette évaluation, les gars.

Tout le monde en paie les conséquences. Et c’est dans cette optique qu’ils m'ont envoyé une lettre. Ce n'était certainement pas parce qu'ils pensaient que j'allais soudainement laisser tomber cette histoire, mais peut-être parce qu'ils essayaient de m'intimider en pensant qu'ils feraient ces choses, qu'ils viendraient me chercher avec des motifs de diffamation parce qu'ils font partie d'un monde plus ancien où ces personnes insidieux ont le pouvoir de vraiment traumatiser, de s'en prendre à, et de détruire les gens qui s'attaquent à leur véritable pouvoir. Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron viennent d'un cercle et d'un syndicat de pouvoir réel, de vieux pouvoir, de vieux pouvoir de l'argent.

Mais c'est un monde nouveau. Et je vous dis : Si nous n’avons pas plus de courage à travers le monde, et partout dans le monde, de tenir tête à ces monstres, de tenir tête aux gens qui pensent qu'ils peuvent passer outre scandale après scandale de pédophilie, et ne pas avoir à répondre de leurs antécédents bizarres et les choses qui les intéressent, en n’ayant même pas à avoir à répondre à des questions de base, des questions sur leur sexe biologique, si nous n’avons pas le courage de nous opposer à ces gens qui mettent des pédérastes sur leurs bureaux pour se moquer de nous pendant qu'ils prennent leurs portraits présidentiels parce qu'ils se considèrent comme des intouchables, alors quel monde allons-nous laisser à nos enfants ?

J'ai maintenant trois fils. Et donc je le dis, et je le pense, j'espère sincèrement qu'ils intenteront une action en justice. J'espère sincèrement que Brigitte Macron s’aventure hardiment dans le grand État du Tennessee avec toute sa perversité et ses pensées sur les petits garçons. Je l'espère de tout cœur.

J'espère sincèrement que le courage de Xavier Poussard, et ce que je suis prêt à affronter, inspire tout le monde dans le monde entier afin de comprendre que quelque chose de très sombre et de très démoniaque se passe.

Nous n’avons même pas abordé l’histoire de Brigitte Macron, qui est réellement Brigitte Macron, ce que Xavier Poussard a découvert à propos de Brigitte Macron. Pourquoi Xavier Poussard, qui même lorsqu’il gagne en justice pour essayer d'obtenir des documents de ces personnes, ne peut toujours pas obtenir qu'une photo de Brigitte Macron lui soit communiquée. Une photo de Brigitte Macron, alors Trogneux, au lycée d'Amiens. Nous n'avons pas de photos scolaires de la première dame. Nous n'arrivons pas à mettre la main dessus.

Pourquoi Xavier Poussard ne peut-il pas mettre la main sur le frère présumé de Brigitte Macron, qui je crois est Brigitte Macron ? Pourquoi nous ne pouvons pas mettre la main sur le dossier militaire de Jean-Michel Trogneux.

C'est complètement fou. Comme je l’ai dit, ce que je vous ai dit aujourd’hui est uniquement la pointe de l’iceberg. Cela va devenir tellement plus sombre et tellement plus profond, et leur implication, encore une fois, dans ces thèmes réguliers de la pédophilie, pédérastie, inceste, mensonges et tentatives de brutalisation des gens par le biais des tribunaux.

Vous ne cesserez jamais de le voir.

Mesdames et messieurs, j'espère que cela a été clair. au monde anglophone pourquoi cela est important.

Je vous dis que partout dans le monde, nous commençons à nous réveiller. à cela, et je ne serai certainement pas la personne qui reculera dans ce combat. Je pense que les jeunes générations sont prêtes à prendre le relais et mettre de côté la vieille garde afin de permettre qu'il y ait une véritable lumière dans ce monde.

Très bien les gars, je vais lire certains de vos commentaires.

Très bien les gars, je vais lire certains de vos commentaires.

Je veux d'abord vous dire, évidemment, à propos de ces textes DDoS, Je sais que certains d'entre vous ne parviennent pas à accéder à leurs comptes. Nous recevons des mises à jour. Nous devrions avoir résolu ce problème dans quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avons dit qu'elle devait être uniquement sur candaceowens.com. Ils ont attendu une heure avant de commencer d'attaquer le site Web, et nous allons riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes DNS, beaucoup provenant de France.

Et au fait, les gars, si vous voulez soutenir notre travail, je vous dis que nous sommes désormais totalement indépendants, alors prenez une seconde. pour découvrir le nouveau site. Vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Vous pouvez vous inscrire pour un abonnement, et j'espère que vous voudrez vous inscrire pour une adhésion et rejoignez notre club de lecture, toutes ces choses qui se passent.

Waouh, nous avons 135 000 personnes qui regardent en direct. C'est incroyable partout dans le monde. Pour les Français, nous veillerons à mettre des sous-titres en français sur tout. Nous ne pouvons tout simplement pas faire cela pendant une émission en direct. Mais bien sûr, nous ferons en sorte que vous puissiez y accéder au cas où ne parleriez juste que français comme je parle juste anglais.

Je veux aussi, encore une fois, ajouter ici qu'une partie de ces émissions, comme notre entretien avec Xavier Poussard, sera mis derrière le paywall. Nous allons profiter de ce week-end pour comprendre comment ils gèrent l'attaque DDoS et nous assurer que nous serons mieux préparés la prochaine fois. Je veux aussi dire, quand j'aurai terminé cette série, je dénoncerai toutes les fraudes absolues dans les médias du monde occidental qui ont travaillé pour défendre ce qu'ils savaient être un réseau de crimes sexuels dégoûtants qui se produisaient, qu'aucun média n'est venu à mon secours quand j'ai dit que j'essayais de dénoncer ce qui se passait avec Brigitte Macron. Au contraire, ils m'ont diffamé, et ils ont essayé de faire semblant. Je me souviens qu’ils ont dit que je souffrais de psychose post-partum. Ces personnes font partie de l’État et ils essaient explicitement de protéger les criminels d’État. C'est ce que je crois vraiment.

Des gens comme Barry Weiss, ancien du New York Times, au prétexte de créer une presse libre et indépendante, l'une des premières personnes à avoir essayé d'utiliser le jiu-jitsu freudien pour faire croire que j’étais devenue folle parce que j'ai observé et parlé certaines tendances de pédophilie en France. À quel point Barry Weiss est-il malade et perturbé pour se prétendre de la presse libre et m’attaquer à ce point ?

Maintenant que vous venez d'avoir la pointe de l'iceberg, pensez à ce qu'il était prêt à défendre et à ce qu'il voulait détruire et demandez-vous pourquoi. Il n'est pas le seul. Nous venons les chercher tous.

Lorsque nous aurons terminé cette série, il n’y aura plus de fraudes dans les médias que vous ne reconnaîtrez pas et ignorerez. Désolé, c'est un peu un coup de gueule. J'étais vraiment excité plus haut en pensant à quel point il est dérangeant que nous ne puissions même pas nous mettre d’accord sur la protection des enfants.

Comme je l'ai dit, lundi, nous aborderons l'interview avec Xavier Poussard, et chaque épisode de cette série va vous époustoufler. Nous allons aborder l'enfance ou l'enfance inexistante d'Emmanuel Macron, les choses que l'on sait de son enfance, celle de Brigitte Macron ou son inexistence, les choses que nous savons de son enfance, et vous allez vraiment commencer à vous demander ce qui se passe. L'accent est mis sur l'enfer… Libera nos a malo.

À lundi.

Cet épisode qui a déjà reçu près de 2 millions de vues tous canaux confondus, démontrant l'intérêt citoyen pour cette histoire. Outre l'attente d'éléments factuels incontournables pour certains, elle déclenche aussi la créativité de certains qui se lancent à proposer des textes, décrivant cet épisode et mis en musique à l'aide de l'intelligence artificielle.