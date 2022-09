Facebook censure FranceSoir pendant 24 heures

Ce mardi 6 septembre, Facebook a interdit FranceSoir de publication pour une durée de 24 heures suite à la mise en ligne sur notre site d'un article d’analyse réalisé par Patrice Taravel, scientifique et ancien ingénieur au CNRS, et Xavier Azalbert, directeur de la publication de FranceSoir. Ce texte visait à faciliter la compréhension des données de mortalité publiées par le site EuroMomo, (contraction de European mortality monitoring qui se traduit en français par surveillance de la mortalité européenne), un réseau statistique qui compile les statistiques de la mortalité dans 24 pays ou régions fédérales d'Europe, dont la France. Une action inquiétante du géant américain contre la liberté de la presse en France.

Publié à 18 h 45, en quelques heures, l’article a fait l’objet d’une censure de la part de Facebook. Le réseau social a indiqué que notre média ne pourrait pas publier pour une durée 24 heures au motif que ce contenu « va à l’encontre de nos standards de la communauté (de Facebook) » et aurait été revu par une « équipe d’examen pour supprimer tout ce qui va à l’encontre de nos standards aussi rapidement que possible ». Pour autant, le géant du numérique ne prend pas la peine de préciser les informations incorrectes dans l'article, s'octroyant donc le droit de censurer un journal sans aucune explication justifiant sa décision.

« Nous n'autorisons pas les informations relatives au vaccin que des organisations de santé faisant autorité jugent fausses »

L’objectif de l’article était de « proposer une méthode et une représentation, peut-être, plus facilement compréhensible » en reprenant les données transmises par EuroMomo. On trouve ainsi dans l’article différentes informations liées à l'augmentation de la mortalité, notamment chez les jeunes comparé aux années précédentes : « Les classes d'âge 0-14 ans et 15-44 ans présentent une plus forte augmentation de la mortalité que les autres tranches d'âge pour l'année 2022 ». Dans leur analyse, les auteurs posent des questions sur le lien entre vaccination contre le Covid-19 et cette hausse constatée de la mortalité au sein des différentes classes d'âge.

Pour rappel, en mars 2022, nous relations les liens d'intérêts entre le laboratoire pharmaceutique Pfizer et le réseau social. En effet, le géant pharmaceutique finance une partie des programmes de formation au journalisme utilisés par Facebook pour former ses partenaires de « fact-checking » chargés de « combattre la désinformation » et de censurer les publications critiques à l'encontre des vaccins contre le Covid-19.

Par le passé, notre journal avait déjà fait l’objet de nombreuses censures de la part des géants du numérique. Ainsi, Facebook avait auparavant supprimé certains de nos articles, sans pour autant interdire toute publication sur une journée entière. Twitter et Instagram pratiquent également le shadow banning à notre encontre, afin d'entraver par leurs algorithmes la circulation des informations que nous publions. La plateforme YouTube a également censuré nos vidéos à de multiples reprises, quand bien même elles donnaient la parole à des sachants renommés, des experts reconnus dans leur domaine, dont le discours basé sur les données de la science, s'inscrit en faux contre celui des autorités sanitaires.