Un des acquittés d'Outreau à nouveau jugé pour "viols et agressions sexuelles" sur sa fille mineure

Dans le Défi de la vérité, Jacques Thomet, ancien journaliste à l'AFP, était venu nous parler de son ouvrage La Pédocratie à la française. La chute des intouchables où il récapitule et analyse les affaires de pédocriminalité de ces dernières années, sur le terrain judiciaire ou médiatique.

Nous y avons notamment évoqué l’affaire d’Outreau, une affaire pénale concernant des faits d’agression sexuelle sur mineurs ayant eu lieu entre 1997 et 2000. Après deux ans d’instruction et deux procès, 4 des accusés ont été jugés coupables et 16 ont été innocentés. Pour Jacques Thomet, qui qualifie cette affaire « d’Hiroshima de l’enfance », les médias ont pris fait et cause pour les accusés, et le jugement final de l’affaire est loin d’avoir rendu une quelconque justice.

Jacques Thomet a récemment publié sur son blog un nouvel article qui révèle de nouveaux « mystères » concernant l'un des innocentés de l'affaire, Frank Lavier. Il est à nouveau poursuivi pour des faits de viols et agressions sexuelles ayant eu lieu entre 2014 et 2016, sur sa fille mineure. Pour Jacques Thomet, les réquisitions de renvoi de Franck Lavier devant le tribunal correctionnel, mentionnées notamment dans Le Parisien , ne correspondent pas à la réalité des faits. Dans le texte du parquet, il est écrit que « les faits de viols et d’agressions sexuelles par ascendant sont caractérisés, et ce, malgré les dénégations de Franck Lavier, mais ils doivent être analysés, en opportunité, en faits d’agression sexuelle par ascendant. Le renvoi en correctionnelle est requis ».

Que signifie l’expression « en opportunité » ? Et pourquoi a-t-il fallu un délai de cinq années entre la mise en examen de Lavier pour viols sur sa fille, le 10 juin 2016, et ces réquisitions de juin 2021 ? La réquisition date du 20 avril 2021 et la décision de renvoi du juge d’instruction en charge du dossier n’a toujours pas été donnée, l’affaire Lavier est donc loin d’être jugée.

La partie civile a déjà fait connaître qu'elle refuserait un renvoi en correctionnelle. L’association de défense des enfants victimes, Innocence en danger, a annoncé à Jacques Thomet le 14 juin, sa décision de se porter partie civile pour défendre la victime. Sa présidente, Homayra Sellier, s’interroge : « Qu’y a-t-il de mystérieux dans cette affaire pour que la qualification de crime ait été écartée ? ».