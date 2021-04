Georges Clooney, bientôt installé dans le Var ?

L’acteur américain serait sur le point d’acheter un domaine dans le Var, selon les informations de Var Matin, dévoilées le 27 avril dernier. Le domaine du Canadel se situe à Brignoles, avec pas moins de 170 hectares de surface.

Après Brad Pitt, c’est au tour de la famille Clooney, Georges, Amal et leurs jumeaux de quatre ans, de profiter des douceurs et des joies du Sud de la France. C’est sur une belle bastide du XVIIIe siècle que le couple a jeté son dévolu. France Bleu Provence a reçu la confirmation de l’imminence de la signature par le maire de la commune, Didier Brémond. Ils ne seront qu’à quelques kilomètres de leur ami Brad Pitt, vont-ils nous rejouer Ocean's Eleven ? La propriété est estimée à neuf millions d’euros : la maison principale aurait une surface de 900m² sur trois étages, à laquelle s’ajoute de nombreuses annexes : maison pour le gardien, lac, piscine, terrain de tennis, des jardins à la française et un terrain de pétanque. De quoi passer des vacances agréables pour toute la famille.

Va-t-il suivre les pas de Brad Pitt et produire son propre vin ? Au domaine de Miraval, propriété de Brad Pitt, on compte environ une cinquantaine d’hectares : aujourd’hui ce sont deux millions de bouteilles de rosé provenant du domaine de Brad Pitt qui s’écoulent chaque année, selon Le Figaro. Pas sûr que le couple George et Amal Clooney suive la même route car chez eux, seulement quelques hectares de vignes sont plantés. Ce "vignoble d’agrément", avait été souhaité par les anciens propriétaires, qui ont fait appel aux talents de Laurence Berlemont, fondatrice du Cabinet d’Agronomie Provençale, pour s'en occuper : elle a choisi la plantation de rolle, un cépage aux notes de pamplemousse, fleurs blanches et fenouil. Une production versée en totalité à la cave coopérative de Brignoles et 100% bio.

Et si on avait un doute sur la raison de la venue de la famille Clooney à Brignoles, le maire du village a su nous remettre sur la bonne voie : « George Clooney est surtout venu chercher la tranquillité et pas forcément un grand domaine viticole. Il achète cette propriété pour venir se reposer », a t-il expliqué à France Bleu Provence. What else ?