Karine Trapp : 37ème jour de grève de la faim pour récupérer ses enfants

Il y a un silence complet des autorités et des principaux médias à ce sujet. Karine Trapp est en grève de la faim depuis le 1er mars 2020 et de la soif depuis mardi 31 mars – Karine Trapp continue sa grève de la faim initiée devant le tribunal d’Alès pour récupérer ses enfants.

Devant l’omertà des médias et des autorités, Madame Trapp avait entamé une grève de la soif il y a 8 jours, mettant sa vie en danger.

Le Docteur Jean-Philippe Labreze nous a communiqué son bulletin de santé après un examen en date du 6 avril 2021.

Il précise que Madame Trapp « conduit sa grève de la faim et de la soif en prenant toutefois des compléments nutritionnels (vitamine C et vitamines du groupe B). »

Ce bulletin nous apprend aussi que Madame Trapp a été prise en charge en charge hier par les urgences du CHU CARREMEAU après un malaise avec perte de connaissance d’une vingtaine de minutes. Elle a perdu plus de 20% de son poids depuis le début de sa grève et pèse aujourd’hui 43 kg. Le docteur continue sur la symptomatologie fonctionnelle et décrit un état nauséeux, des sensations vertigineuses et des difficultés respiratoires.

Joint aujourd’hui, le Dr Labreze répond à nos questions