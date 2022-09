L’acide pour forcer les serrures, nouvelle méthode des cambrioleurs

D’après l’Observatoire de la sécurité des foyers, l'été est la principale saison des cambriolages. 30% des vols à domicile auraient lieu en juillet et août, mais aussi en décembre. Cette année, de nombreux appartements auraient été victimes de cambriolages à l’acide, utilisé pour forcer les serrures.

Même les serrures des portes blindées peuvent être dissoutes

Comme chaque année, dès le début de l’été, des cambrioleurs tentent de repérer les maisons délaissées par leurs propriétaires pendant les vacances, pour s’y introduire à la recherche d'objets de valeur. Cette année, on constate la fréquence des effractions dans les maisons et appartement à l’aide d'acide, utilisé pour détruire les serrures.

Dans l’ouest de l’Île-de-France, une cinquantaine de maisons ont été cambriolées grâce à cette technique. Comme l’expliquent les serruriers, l’acide permet de ronger la serrure de l’intérieur, ce qui la rend friable : le ressort du mécanisme devient souple et s’écrase. En introduisant une clé ou un tournevis, il est alors possible d’ouvrir la porte silencieusement et sans résistance. Les voleurs peuvent ainsi ouvrir des portes en dix secondes, une fois que la serrure a été en contact avec l’acide. Cette méthode est très efficace contre tout type de serrure, même celles des portes blindées. Comme le rapporte Le Parisien, d’autres liquides corrosifs, comme l’azote liquide, sont aussi employés.

Sur la piste des malfaiteurs



Mais attention, la méthode n’est pas infaillible, et dans certains cas, les portes ne se sont pas ouvertes. Pour l’instant, les enquêteurs analysent les empreintes pour trouver les responsables des cambriolages, mais à l’heure actuelle, les forces de police n’ont pas identifié de suspects pour ces vols, qui concernent surtout des bijoux et de l’argent liquide. Sébastien Aguilar, chargé de communication du Snipat Police Scientifique, a précisé à CNews que des traces analysées en laboratoire ont été soumises aux différents fichiers en France et à l’international, pour déterminer s’il s’agit d’une bande organisée et itinérante. “On ne sait pas s’il s’agit de vieux routiers du vol par effraction, d’une bande originaire d’Europe de l’Est ou d’une cité parisienne”, a déclaré la police au Parisien.