L'Américain Robert Francis Prevost élu pape

L'Américain Robert Francis Prevost, 69 ans, est devenu jeudi le premier pape originaire des États-Unis sous le nom de Léon XIV, a annoncé le Vatican.

Natif de Chicago, ce proche collaborateur de François, discret et réservé, a la réputation au sein de la Curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier des points de vue divergents.

Un homme qui encore qu'évêque, partageait sur X des publications critiquant le vice-président JD Vance et le président Donald Trump, en particulier pour leurs positions antimigrants, et illustrait ce 3 février 2025, sur son compte, par une photo avec le défunt pape François, et renvoyant vers un article ainsi titré : "JD Vance a tort : Jésus ne nous demande pas de hiérarchiser notre amour pour les autres."

Le dernier message sur X du compte du nouveau chef de l'Église catholique, le 14 avril, renvoie vers le texte d'un évêque auxiliaire de Washington, d'origine salvadorienne. Ce prélat, Evelio Menjivar, y critique durement la politique d'expulsions massives du gouvernement américain.

Un pape qui mêle donc déjà depuis longtemps l'église à la vie de la cité, et qui aura su ces dernières années avoir une activité sur X (anciennement Twitter) certes sporadique, mais où il s'est clairement opposé à la nouvelle politique de son désormais ex-pays, les États-Unis.

Les temps changent, et le Vatican semble tenté de se mettre au goût du jour.

Dans la continuité ou dans la rupture ?