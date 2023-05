"La mauvaise conscience de l'Occident": une conférence-débat en soutien à Assange

DÉPÊCHE — Organisée conjointement par le média "Le Vent se Lève" et le "Comité de soutien Assange", une conférence-débat se tiendra à Paris le 31 mai : "Assange - La mauvaise conscience de l'Occident".

Plusieurs personnalités publiques se joindront à l'événement, parmi lesquelles son épouse et avocate Stella Assange, le médecin humanitaire français Rony Brauman, le député LFI Arnaud Le Gall, ainsi que le mathématicien Cédric Villani.

Au programme des discussions : toutes les interrogations et suspicions que l'affaire Assange soulève depuis des années, de l'exercice du journalisme d'investigation au rôle des États-Unis dans la gouvernance mondiale, en passant par la liberté d'expression et la soumission de l'Europe. Voilà quatre ans qu'il est enfermé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh au Royaume-Uni, pendant que les gendarmes du monde réclament son extradition pour "espionnage", et que le Vieux continent lui tourne le dos. Le fondateur de WikiLeaks fait ainsi figure de martyr pour le journalisme libre, les droits de l'Homme et le souci de la vérité, face à des gouvernements qui semblent tout-puissants.

La conférence aura lieu à 20h le 31 mai, dans un endroit de Paris qui est encore tenu secret. La conférence sera filmée et diffusée sur les réseaux sociaux du "Vent se Lève" en différé.