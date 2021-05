La vente du muguet autorisée pour le 1er mai : un soulagement pour les fleuristes

Selon la Fédération des maraîchers nantais, environ 60 millions de brins de muguet sont vendus chaque année en France par les professionnels. Un marché qui pèse environ 90 millions d’euros. L’autorisation de la vente cette année est un réel soulagement pour les vendeurs qui ne voulaient pas revivre « l’année blanche » de l'an passé.

Un assouplissement des règles de vente

Le 1er mai 2020, la vente du muguet n’était pas autorisée, les fleuristes étaient fermés et les vendeurs avaient l'interdiction de le vendre sur la voie publique. Cette année en revanche, les conditions de vente seront largement assouplies, explique ce lundi le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. La vente de muguet sera autorisée dans les commerces déjà ouverts et listés dans le décret du 19 mars 2021. Elle sera également autorisée dans les points de vente tenus sur la voie publique par des associations et des particuliers, dans le respect des consignes sanitaires.

Une bonne nouvelle pour les vendeurs

C’est un grand soulagement pour les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution car l’année dernière, en plein confinement, seule la livraison et le retrait par commande étaient permis. Les fleuristes confinés avaient rencontré d'énorme pertes, à hauteur de 80%. Cette année, l'optimisme est de mise et les commandes de muguet ont explosé, d'autant que la production est conséquente : au moins 60 millions de brins de muguet vont être commercialisés en France. C'est une bonne nouvelle au vu du bilan de l’année 2020, où seulement 20% du volume de muguets avait été ramassé.

Des conflits entre les fleuristes et les vendeurs à la sauvette.

L'autorisation de la vente à la sauvette du muguet agace certains fleuristes, car ces ventes échappent au contrôle de l'Etat et aux taxes ou impôts en vigueur, engendrant une distorsion de concurrence manifeste. Selon la FFAF, la vente à la sauvette pèse « plus de 15% des volumes de vente », une proportion loin d'être négligeable.

Les fleuristes regrettent aussi l'autorisation de la vente à la sauvette pour des raisons sanitaires, comme : « la Fédération craint que cela ne permette pas de garantir le respect des gestes barrières et la sécurité sanitaire des consommateurs dans un contexte épidémiologique encore très tendu ». Pourtant, les vendeurs à la sauvette doivent respecter des règles précises : les étals ne devront pas engendrer de rassemblements de plus de six personnes et la collecte de muguet par les particuliers devra se faire « entre 6h et 19h et dans la limite d'un périmètre de dix kilomètres autour de leur lieu d'habitation », comme le précise le ministère de l'Agriculture. De plus, certaines communes peuvent décider, par arrêté municipal, d’interdire la vente sur leur espace, comme c'est le cas dans la ville de Beauvais.

Le muguet fait donc son grand retour cette année, dans un contexte sanitaire pas encore totalement gai.