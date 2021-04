L’amour arrive quand on ne s’y attend pas : ils tombent amoureux lors d’un test PCR

Roméo et Juliette, Héloïse et Abélard, Jane Birkin et Serge Gainsbourg… Julie et Mickaël… « L’amour arrive quand on ne s’y attend pas ». C’est comme ça que l’histoire de Julie et Mickaël a commencé : dans un lieu improbable là où on ne pensait pas que tomber amoureux était possible.

Et pour cause : ils sont tombés amoureux lors d’un test nasal dans un centre de dépistage de la Covid-19 à Belfort. Un véritable conte de fée moderne où covid et amour se sont mêlés pour donner un cocktail explosif et unique. Lui, du côté du soignant, coiffé d’une charlotte, habillé d’une surblouse et lunettes de protection chaussées sur le nez, l’allure d’un prince presque charmant. Elle, princesse/patiente stressée, infirmière de profession, qui vient faire un test car elle ne se sent pas en forme. Et là, c’est le coup de foudre : tous eux âgés de 21 ans ont échangé un regard, LE regard qui change une vie. « C’est fou, mais… ça s’est exactement passé comme ça », explique en riant Julie Bongiovanni, à L’Est Républicain. « Je peux vous dire qu’on a parlé pendant une heure avant que Mickaël ne fasse enfin le prélèvement. Sa collègue, ne le voyant pas sortir du box, est même venue vérifier ce qui se passait ».

Le hasard fait bien les choses : anxieuse de passer le test, à la suite de mauvaises expériences passées, elle a pu être rassurée grâce à un gentil préleveur : « moi, je suis bavard de nature. On a donc tout de suite beaucoup parlé, avant d’enchaîner le soir même sur les réseaux sociaux », explique Mickaël Peter à L’Est Républicain. Bas les masques, une semaine après, la vraie rencontre a lieu : « on n’avait jamais pu se voir sans masque, je n’avais même pas capté qu’il avait une barbe ». La Bête a pu découvrir sa Belle, et réciproquement.

Une belle histoire d’amour qui perdure, avec une touche typique de 2021 : la Covid.