Le jardin du Luxembourg, "oasis" sans masque en plein cœur de Paris ?

Elle court, elle court, la rumeur : des pelouses pleines, des gestes barrières moyennement respectés, le non-port du masque, et pas un seul policier à l’horizon… Que se passe-t-il au jardin du Luxembourg en plein coeur de Paris, alors que les restrictions "covid" s'accentuent ? Une subtilité méconnue expliquerait cette (relative) zone de non-droit. Le parc est privé et appartient en fait au Sénat… Les forces de l’ordre, sauf exception, ne peuvent y pénétrer.



Alors, les premiers rayons du soleil apparaissent, et les pelouses du Jardin du Luxembourg se remplissent. Les masques tombent et personne pour les rappeler à l’ordre. Les forces de l’ordre ne peuvent pas intervenir, sauf si elles sont témoins d’un délit ou si elles sont sollicitées par le Sénat. Donc certains en profiteraient allègrement !

Mais que les allergiques au port du masque en plein air ne se réjouissent pas trop vite, et que les craintifs légalistes ne s'affolent pas non plus, la réalité est plus nuancée : il existe un service de sécurité dédié au Jardin du Luxembourg. Un des agents s’est confié au Parisien : « On ne peut pas être derrière tout le monde, on ne va pas aller voir les gens un par un. Quand quelqu'un ne porte pas son masque, souvent, en approchant, on voit que cette personne est en train de fumer ou de boire ». Les agents sont en charge « d’assurer la sécurité et la tranquillité des lieux , de faire respecter l'ordre public, de veiller à la conservation du domaine et de porter aide et assistance aux usagers », selon le règlement intérieur du Jardin du Luxembourg : ils constatent les infractions au règlement, punies de l’amende forfaitaire prévue pour les contraventions de première classe (38€). Aux entrées du parc, des pancartes sont accrochées pour rappeler les règles en vigueur : port obligatoire du masque, respect des gestes barrières et interdiction de se regrouper à plus de six personnes.

Ces règles sont donc diversement suivies et une certaine souplesse est de mise dans le contrôle de leur bon respect, les agents préférant la pédagogie à la coercition. Alors que le Palais du Luxembourg, accueillant les sénateurs, n’est qu’à quelques pas des pelouses bien remplies... Comme un clin d'oeil au rôle du Sénat, chambre qui se veut gardienne des libertés malgré ses pouvoirs limités ?