Le pape François est mort lundi matin à l’âge de 88 ans

Le pape François, ce pape mondialiste, est mort ce lundi matin à l’âge de 88 ans, a annoncé le Vatican dans un communiqué, un mois après une hospitalisation de 38 jours pour une grave pneumonie bilatérale.

"Chers frères et sœurs, c’est avec une profonde tristesse que je dois annoncer le décès de notre Saint-Père François", a annoncé le cardinal camerlingue Kevin Farrell dans un communiqué publié par le Vatican.

"Ce matin à 7h35, l'évêque de Rome, François, est revenu à la maison du Père. Toute sa vie a été consacrée au service du Seigneur et de son Église", a-t-il ajouté.

"Il nous a appris à vivre les valeurs de l’Évangile avec fidélité, courage et amour universel, en particulier en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés."

Dans une vidéo publiée par le Vatican, le cardinal Farrell, la mine grave, a également lu ce texte depuis la chapelle de la résidence Sainte-Marthe, où vivait le pape au Vatican.

Le pontife argentin était en convalescence depuis le 23 mars après avoir été hospitalisé pendant 38 jours pour une pneumonie bilatérale, sa quatrième et plus longue hospitalisation depuis le début du pontificat en 2013.

En dépit des recommandations des médecins, qui lui avaient conseillé un strict repos de deux mois, il avait multiplié les apparitions publiques ces derniers jours, au contact de la foule et des fidèles.

Dimanche, à l'occasion des célébrations de Pâques, il était apparu très affaibli, mais s'était offert un bain de foule en papamobile au milieu de milliers de fidèles sur la place Saint-Pierre.

Le visage fermé, visiblement très éprouvé, il avait toutefois été contraint de déléguer la lecture de son texte à un collaborateur, ne pouvant prononcer que quelques mots, la voix essoufflée.