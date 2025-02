Les réglementations européennes s'attaquent à l'appellation "kéfir" de fruits

Une loi européenne menace les producteurs français de kéfir de fruits en interdisant l’usage de cette appellation. En réponse, chercheurs et producteurs dénoncent une dérive réglementaire qui fragiliserait une filière en plein essor. Il faut dire qu'il y a peut-être des problèmes plus urgents...

Faute d'avoir suffisamment de sujets à traiter, la réglementation européenne pourrait bientôt forcer les producteurs de kéfir de fruits à abandonner leur nom historique au profit d’une désignation plus floue. Une décision administrative qui risque de déstabiliser une jeune industrie, pourtant porteuse d’alternatives saines face aux sodas industriels. Ce n’est pas simplement une question de sémantique : une telle décision pourrait engendrer des pertes économiques importantes pour les producteurs français. Mais comment en est-on arrivé là ?

En cause, la définition européenne du « kéfir », réservée aux produits laitiers. Depuis quelques mois, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ordonne aux producteurs de kéfir de fruits de renoncer à cette appellation, au motif que le kéfir doit impérativement être à base de lait. Comme le rapporte Reporterre, cette décision semble davantage alimentée par des lobbys industriels que par une réelle volonté de protéger les consommateurs. En effet, les produits à base de lait sont massivement industrialisés, tandis que les kéfirs de fruits, bien plus artisanaux, n’ont pas su trouver leur place dans cette réglementation. Ce vide législatif s'avère être une aubaine pour les grandes entreprises.

Pourtant, aucune confusion n'est possible entre kéfir de lait et kéfir de fruits. Leur apparence, leur goût et leurs usages sont radicalement différents. Par ailleurs, la science et les pratiques anciennes le confirment : le kéfir de fruits est bel et bien un kéfir, tout comme son homologue lacté. Les deux boissons partagent une même méthode de fabrication à base de grains, mais se distinguent par leur composition microbiologique et leur fermentation. Bref, il s'agit d’une question de tradition et de santé publique, que les lobbys ont pris à bras-le-corps.