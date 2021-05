Logement : les villes moyennes ont à nouveau la cote

Le retour en grâce des villes moyennes, des sous-préfectures et des chefs-lieux aux yeux des Français. Plus d’un million de logements considérés comme « anciens » ont été vendus en France à partir du premier confinement, entre mars 2020 et mars 2021. Les envies des acheteurs ont changé en raison des confinements successifs. « Le confinement a permis aux Français de maturer leurs projets », a expliqué le président de Century 21, Laurent Vimont, sur Europe 1. Les agents immobiliers voient augmenter sur le marché la recherche de maison à la campagne, comme le rapporte France Bleu.

« Les Français ont le sentiment qu'il faut mieux se loger pour mieux vivre et qu'à prix équivalent, on gagne de la surface », a détaillé Laurent Vimont au micro de RTL. Leur recherche ? Un logement avec une pièce en plus ou une maison avec un jardin. « La maison est très demandée en ce moment, plus de 6% contre 5% pour les appartements. Il y a un retour en grâce du pavillon en Ile-de-France en première et seconde couronne » a expliqué Laurent Vimont. Marine raconte à France Bleu que « le confinement a été un déclic », « j'ai toujours vécu en ville, mais aujourd'hui un village de 1.000 habitants, avec une école, un commerce, ça me fait rêver. »

On assiste à un phénomène nouveau : les Français quittent le centre des agglomérations pour se déplacer à seulement quelques kilomètres de là mais dans un logement plus grand. « Cela se présente sous forme de cercles concentriques autour des grandes agglomérations ». On parle alors de gentrification volontaire, c’est-à-dire que des quartiers populaires sont transformés par l’arrivée de catégories sociales différentes.

Avec cette demande qui s’accroit de jour en jour, les prix sont en hausse. « Le marché du neuf s'est effondré en 2020, ce qui n'arrange pas les choses. Le marché est soutenu par des taux extrêmement bas et la pierre a retrouvé une valeur d'investissement. Les Français trouvent dans la pierre une valeur refuge. » Il manque entre 500 000 et 800 000 logements en France.