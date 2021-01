Olivier Duhamel, de l’inceste à la loi du silence : « Beaucoup savaient »

Olivier Duhamel, le célèbre constitutionnaliste, est accusé par sa belle-fille d’avoir commis l’inceste avec son frère jumeau dans un livre à paraitre ce jeudi.

Le secret du livre, qui paraitra ce 7 janvier aux éditions du Seuil, a été bien gardée par son auteure : Camille Kouchner. La juriste spécialiste du droit du travail, fille d’Evelyne Pisier et de l’ancien ministre Bernard Kouchner, dénonce une omerta et accuse son beau-père, Olivier Duhamel, d’inceste dans « La Familia Grande ». Le célèbre constitutionnaliste n’a été informé de ces révélations que dans les premiers jours de 2021.

L’inceste des années 1980, le silence des années 2000

Camille Kouchner détaille comment son beau-père a commis l’impensable avec son frère jumeau à la fin des années 1980. Elle explique surtout, combien son frère, qu’elle a décidé de nommer « Victor » pour le protéger de la médiatisation, a souffert et continue de souffrir.

Juriste de formation, l’auteure est consciente, que la prescription a rendu toute poursuite impossible, mais justifie sa décision :

« Pourquoi aurait-il le droit de vivre hors de cette réalité quand, moi, elle me hante ? »

A ce crime impardonnable s’ajoute une autre dénonciation dans cet écrit, puisque Mme Kouchner explique comment Victor a révélé la vérité à sa famille et à ses proches dans les années 2000. Elle s’attarde aussi sur le silence, qu’une grande partie de ces proches s’est appliqué à respecter. Pour éviter le scandale ou pour faire corps autour d’un homme apprécié par beaucoup. Une omerta aussi difficile à accepter, et qui a causé, elle-aussi, de profonds ravages chez certains. Le père de l’auteure a ainsi réagi par communiqué :

« Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé. (…) J’admire le courage de ma fille Camille »

De son côté, Olivier Duhamel refusant de réagir à ses révélations, a quitté toutes ses fonctions. A 70 ans, il n’est plus le président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), ne présentera plus son émission Médiapolis sur Europe 1 et n’interviendra plus sur LCI.