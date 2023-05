Treize ans de prison pour le fondateur du site d'arnaques "iSpoof"

DÉPÊCHE — Tejay Fletcher, 35 ans, a été condamné ce jour à 13 ans et quatre mois de prison par la justice britannique. Son crime ? Être le fondateur du site "iSpoof", qui permettait à tout un chacun de se faire passer pour des représentants de grandes banques en affichant des numéros de téléphone dignes de confiance (établissements bancaires, bureaux des impôts ou organismes officiels), et ainsi soutirer de précieuses informations...

Au total, les dommages créés par ce système sont estimés à 115 millions d'euros, pour plus de 200 000 victimes à travers le monde. Lui, aurait empoché entre 1,7 et 1,9 million de livres sterling, et se serait ainsi habitué à un train de vie tout à fait correct, savant mélange de voyages et de luxe.

Comme le rapport la Voix du Nord, "le site a été démantelé en novembre dernier lors d’une opération internationale, qui avait donné lieu à l’interpellation de 142 suspects." La grande majorité d'entre eux ont été interpellés au Royaume-Uni, dans une gigantesque opération de lutte contre la fraude, menée par la police britannique. Plus tard, le nombre de personnes soupçonnées d'avoir profité du site s'est élevé à 169.

"Nous sommes fiers d’avoir mis hors d’état de nuire les délinquants à la tête de ce réseau, des gens sans cœur déterminés à faciliter la fraude à une échelle industrielle, ruinant la vie de nombreuses victimes", s'est félicité le chef de la police de Londres, Mark Rowley.