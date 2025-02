Affaire Azalbert / Wargon : une attaque contre la liberté d'expression ?

L’affaire opposant Xavier Azalbert, directeur de publication de France-Soir, et le docteur Mathias Wargon a connu un nouvel épisode ce lundi lors de l’audience en appel. L’enjeu : déterminer si le comportement et les propos tenus par Mathias Wargon en septembre 2021 sur BFM TV constituaient une faute civile envers Xavier Azalbert, en empêchant tout débat de se tenir. En première instance Mathias Wargon avait été relaxé par le tribunal correctionnel pour son comportement et ses propos. Cependant, il a été débouté de ses demandes civiles.

Un procès révélateur d’une volonté de censure ?

L’audience a débuté avec Mathias Wargon qui a pris la parole avec un comportement démontrant une certaine animosité opiniâtre : « France-Soir est un acteur majeur de la désinformation », a-t-il lancé, accusant Xavier Azalbert d’être responsable d’incitations à la violence contre les médecins en raison d’un article publié sur France-Soir.

Le médecin urgentiste a enchaîné en attaquant directement France-Soir et le professeur Didier Raoult, à qui le journal avait donné la parole, le dr Wargon a affirmé que « des gens non vaccinés sont morts à cause de la désinformation » et a ajouté que « ses clients sont morts à cause de sites comme France-Soir », établissant un lien direct entre ligne éditoriale du média et mort de ses patients.

Mathias Wargon avait fait appel au Docteur Barraud pour lui faire une attestation de moralité. Me Protat lui demandera s'il cautionnait les propos choquants du Dr Barraud dont elle lut quelques tweets à la barre. "Si vous êtes choqué par la conclusion de la tribune, n'êtes vous pas choqué par les propos du Dr Barraud ? Des patients à la lecture des tweets de Dr Barraud auraient pu être très choqués »».

Matthias Wargon qui ne s'attendait visiblement pas à cette question bottera en touche. , par contre ses avocats ont commencé leur plaidoirie en disant qu'il ne fallait pas assimiler les propos du Dr Barraud à ceux de Mathias Wargon, même s'il est son témoin de moralité. Constatez en lisant certains des tweets du Dr Barraud.

Les tweets du Dr Barraud alias @fluidloading communiqués à la justice : pic.twitter.com/tQQnHr39uH — France-Soir (@france_soir) November 17, 2023

De plus quand maître Protat evoquat le taux de décès de 43 % de patients présumés COVID dans l'hopital où travaille le Dr Barraud, Mathias Wargon répondait : "j'ai eu aussi un haut taux de décès dans mon service" et ajoutait "je reconnais les qualités du Dr Barraud". A raison de 155 400 posts sur le réseau social X depuis 2013, soit un post toutes les 20 minutes 12 heures par jour, on est en droit de se demander effectivement quand il travaille.

Mais Xavier Azalbert défend la liberté de la presse

Xavier Azalbert, appelé à la barre, a fermement défendu la mission de France-Soir en rappelant des éléments factuels et les raccourcis utilisés par Mathias Wargon qui tente ainsi de peindre une histoire à partir d'opinions. Il a expliqué : « la liberté d’expression est primordiale » et que « donner la parole à des chercheurs comme Raoult est important pour favoriser le débat ». Selon lui, « la science doit apprendre de ses erreurs et des erreurs, il y en a eu... », Xavier Azalbert a rappelé que certaines prises de position des médecins de plateau, notamment sur l’efficacité des vaccins, avaient été plus qu’excessives. Est-ce qu'un ministre qui promeut le message « tous vaccinés tous protégés » agit réellement dans l'intérêt général, ou un autre qui déclare sans être interrompu « que les vaccins sont sûrs et efficaces alors qu'il y a plus de 200 000 effets secondaires déclarés à l'ANSM dont 25 % de graves ». « Est-ce prudent et correct : non » déclare Xavier Azalbert.

Il a également tenu à rétablir la vérité sur France-Soir, qui reste « un média national et non un simple site internet » et qui continue d'employer des journalistes professionnels encartés, contrairement aux affirmations de certains détracteurs. En outre, questionné par Me Protat sur ce qu'est un Key Opinion Leader dans l'industrie pharmaceutique, Xavier Azalbert s'interrogea si « Mathias Wargon n'était pas un influenceur à la solde de Pfizer ».

Un climat tendu et une défense agressive

L’avocate de Xavier Azalbert, Diane Protat, a dénoncé les méthodes de Mathias Wargon sur les plateaux TV : « Il fait de l’obstruction insultante et ne permet pas le débat », pointant du doigt les interruptions constantes et le ton agressif du médecin, rappelant que même Natacha Polony sur Polonews avait dû intervenir pour calmer les échanges.

Du côté de la défense de Mathias Wargon, les avocats ont insisté sur le contexte tendu de la crise sanitaire et les menaces reçues par certains médecins, dont leur client. Selon eux, les propos de Mathias Wargon n’étaient ni insultants, ni diffamatoires, mais relevaient d’un jugement de valeur exprimé dans un débat d’idées. « Wargon a une grande gueule et de l’humour noir », a résumé son avocate.

L’avocate de BFM TV a également minimisé l’affaire, estimant qu’il s’agissait “d’un débat animé, c'est tout”.

« Ah ouais il est bien l’article hein, il nous prend un peu pour des cons Monsieur Azalbert mais il est bien » […] ; -- « Alors tout de suite hein, comme il n’est pas con, on ne peut pas lui reprocher d’être bête à Monsieur AZALBERT, il a écrit des saloperies mais il n’est pas bête. » ; -- « Ils attendent quoi, parce que ce sont des lâches, ils attendent qu’un type, un peu perturbé, quelqu’un qui y croit, et nous on voit bien les insulte qu’on a sur Twitter tout ça, c’est pas des quolibets, c’est des menaces de mort ; ils attendent qu’il y ait quelqu’un de perturbé qui passe à l’acte comme c’est arrivé pour d’autres choses et cette personne perturbée et ben elle sera responsable, elle sera coupable, elle sera peut-être folle j’en sais rien mais en tout cas ces gens écrivent des saloperies parce qu’il n’y a pas d’autres mots tous ces gens qui ont des blogs comme ce monsieur et bien tous ces gens-là ils ne seront pas responsables, pas coupables et ils pourront continuer. Moi je trouve je vais vous dire la responsabilité, à un moment y’a une responsabilité. » ; -- « Ben d’la merde, ben moi je le dis, ben j’ai le droit : il fait de la merde, non mais je suis très poli ; je suis grossier vous êtes vulgaire ». Propos tenus par Mathias Wargon sur le plateau de Natacha Polony sur BFMTV le 2 septembre 2021

Un verdict attendu le 2 avril

Alors que l’audience s’est clôturée par une défense virulente, mais difficile, du médecin polémiste, la cour d’appel a mis son verdict en délibéré jusqu’au 2 avril.

À l’heure où nombre de sénateurs américains admettent que “toutes les théories du complot se sont révélées vraies” et qu’”il va bien en falloir de nouvelles” que la CIA vient d’admettre que le virus a pu s’échapper d’un laboratoire à Wuhan (et financé par les USaid), ... peut-on encore dire que France-Soir fait de la désinformation ?