Europe 1 relègue ses lycéens à l'entresol pour éviter qu'ils croisent Morandini

Cette semaine, Europe 1 a confiné ses stagiaires de seconde dans une salle d'entresol pour éviter qu'ils ne croisent Jean-Marc Morandini, de retour à l'antenne depuis le 6 juin. L'animateur, condamné pour corruption de mineurs et interdit d'exercer à leur contact, remplace Cyril Hanouna dans l'émission "On marche sur la tête". Et c'est peu de le dire.

Comme le rapporte Libération, la direction du groupe Bolloré a préféré déplacer les lycéens plutôt que d'écarter temporairement le présentateur, les victimes potentielles plutôt que le prédateur avéré. Une bonne leçon de cynisme.

L'intéressé, désormais inscrit au fichier des délinquants sexuels, bénéficie d'un confortable fauteuil de 16h à 18h pour présenter son émission. Et pour ce faire, le comité social d'entreprise a révélé dimanche dernier la gymnastique administrative nécessaire. Les lycéens seront "placés sous la responsabilité de tuteurs" et ne visiteront les studios que le matin, bien avant l'arrivée de l'animateur. Une précaution qui interroge quand on sait que Morandini avait déjà été limogé en 2016 après les révélations des Inrockuptibles sur ses "pratiques" douteuses lors de castings. Entre messages à connotation sexuelle envoyés à des adolescents de 15 ans et demandes de photos dénudées, l'homme avait transformé son casting pour la websérie "Les Faucons" en terrain de chasse.

La direction assure aux délégués syndicaux que "Morandini ne sera pas en contact avec les stagiaires", comme si cette évidence méritait d'être soulignée. Mais l'absurdité de la situation n'échappe à personne dans la rédaction. "On planque les enfants, mais pas les délinquants sexuels", résume amèrement un salarié. Une pirouette qui révèle surtout les priorités du groupe médiatique.

Morandini, de son côté, annonce vouloir se pourvoir en cassation, pendant qu'Europe 1 continue de jongler avec ses principes.