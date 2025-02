Lidl dans le viseur de L214 : des élevages intensifs au nom du bien-être animal ?

L214 porte plainte contre Lidl pour "complicité de mauvais traitements" et "tromperie du consommateur". Selon l’association de défense des animaux, deux élevages partenaires du programme "bien-être animal +" ne respectent aucune norme éthique, malgré les promesses affichées par la chaîne.

Sous l’étiquette du bien-être animal, Lidl trompe ses clients. C’est ce qu’affirme l’association L214, qui a déposé une plainte pour contre l’enseigne, ainsi que contre deux de ses fournisseurs. Ces derniers, installés dans la Sarthe et le Finistère, bénéficient du programme "bien-être animal +", censé être "premium", mais largement éloigné des standards qu’il revendique.

Sébastien Arsac, cofondateur de L214, a exprimé son indignation sur France Culture : "On retombe sur des élevages intensifs, avec des animaux qui ne sortent pas sur l'extérieur, qui vivent en permanence sur un sol caillebotis et béton, et surtout qui pratiquent des mutilations qui sont systématiques sur les porcelets, notamment la coupe des queue, pourtant interdite depuis 1994". Que dire de plus ?

Comme le rapporte France Info, L214 exige que Lidl respecte les standards européens du "Pig Minimum Standards" (PMS), soutenus par plusieurs ONG. "Faire croire au consommateur que ces élevages sont respectueux des animaux est une imposture", conclut Arsac. Ces accusations viennent soulever une question fondamentale : peut-on vraiment faire confiance aux étiquettes ?