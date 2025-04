Suicide de l’une des principales plaignantes dans l’affaire Epstein, Virginia Giuffre

L’une des accusatrices du trafiquant sexuel Jeffrey Epstein, Virginia Giuffre, s’est suicidée samedi 26 avril 2025 à son domicile en Australie à l’âge de 41 ans, a annoncé sa famille. La principale plaignante contre le financier américain et sa campagne, Ghislaine Maxwell, était l’un des visages emblématiques de l’affaire Epstein, après son témoignage qui a permis de révéler l’ampleur du réseau de trafic sexuel orchestré par le couple.

Un suicide de plus dans l'affaire Epstein, qui n'en finit pas de faire parler d'elle, tant les suicides sont nombreux et tant la liste des supposés "proches" des accusés jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell fait fantasmer.

C’est à l’été 2000, alors qu’elle n’a que 16 ans, que Virginia Giuffre rencontre Ghislaine Maxwell à la résidence Mar-a-Lago en Floride, où elle travaille comme assistante au spa. La femme d’affaires franco-britannique, fille du magnat de la presse Robert Maxwell, lui propose alors un emploi de “masseuse” pour “un homme riche”, Jeffrey Epstein. Très vite, les massages se transforment en abus sexuels répétés. L’adolescente se retrouve piégée dans le système d’exploitation sexuelle mis en place par le couple, qui l’envoient dans divers lieux, y compris à l’étranger, pour satisfaire Epstein et certains de ses proches.

Une figure clé dans la chute du réseau Epstein

Après plusieurs années d’enquêtes de la part des autorités judiciaires et fédérales, elle est identifiée par le FBI comme l’une des victimes. Bien qu’elle était, selon ses témoignages, “trop fragile pour s'opposer” en raison d’agressions sexuelles durant son enfance, elle dépose en 2009 une plainte en tant que Jane Doe 102, montrant la voie à des dizaines d’autres victimes, dont certaines ayant été abusées dans l’appartement parisien de Jeffrey Epstein, situé au 22 avenue Foch.

Son témoignage prend une autre envergure lorsqu’elle accuse publiquement le prince Andrew, duc d’York et fils de la reine Elizabeth II, de l’avoir agressée sexuellement à plusieurs reprises entre 2001 et 2002, alors qu’elle était encore mineure. Ces rencontres auraient eu lieu à Londres, à New York et dans les Îles Vierges américaines. Malgré la publication d’une photo les montrant ensemble, le prince Andrew nie toute implication. Sous la pression de l’opinion publique et de la justice américaine, il finit par conclure un accord financier avec Virginia Giuffre en 2022, évitant ainsi un procès retentissant à New York. Cette affaire provoque sa disgrâce et son retrait de la vie publique.

Parallèlement, Virginia Giuffre engage une procédure en diffamation contre Ghislaine Maxwell, qui sera finalement condamnée en 2022 à vingt ans de prison pour trafic sexuel. Cette action en justice aboutit, en décembre 2023, à une décision majeure : une juge fédérale de New York ordonne la levée des scellés sur des documents contenant les noms de 150 à 180 personnes mentionnées dans le dossier Epstein. Ces révélations, en grande partie issues des accusations de Giuffre, pourraient dévoiler l’identité de victimes, de complices, d’employés ou de personnalités ayant bénéficié du système mis en place par Epstein et Maxwell.

“Une vie de souffrances”

Elle vivait depuis toutes ces révélations en Australie avec son époux, fondant une famille de trois enfants. Les services d'urgence ont annoncé être intervenus après avoir été alertés vendredi soir qu'une femme avait été retrouvée inerte dans une maison au nord de Perth. "Malheureusement, la femme de 41 ans a été déclarée décédée sur place", a déclaré dans un communiqué la police qui n’a pas dévoilé l’identité de Virginia Giuffre.

"C'est avec le cœur brisé que nous annonçons que Virginia est décédée la nuit dernière dans sa ferme en Australie occidentale", a par la suite annoncé la famille dans un communiqué. "Elle s'est suicidée après avoir souffert tout au long de sa vie des agressions sexuelles et du trafic sexuel", explique-t-on.

"Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer la grave perte que nous ressentons aujourd'hui avec le décès de notre douce Virginia", poursuit la famille, rendant hommage à son "incroyable courage et son esprit aimant". "En fin de compte (...) il est devenu insupportable pour Virginia de supporter le poids des agressions" subies.

Son avocate, Sigrid McCawley, déplore la perte d’une "amie très chère" dont le “courage [l’a] poussée à [se] battre plus fort. Sa force était impressionnante". Son agent Dini von Mueffling décrit "l'un des êtres humains les plus extraordinaires" qu'elle ait connus. "Profondément aimante, sage et drôle, elle était un phare pour les autres survivants et victimes", a-t-elle déclaré.