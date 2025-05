Le 30 avril 2025, la Floride a adopté le projet de loi SB 56, devenant le premier État américain à criminaliser la modification météorologique et la géoingénierie. Selon les archives officielles du Sénat de Floride, le texte, également associé à HB 477, a été voté avec 82 voix pour et 28 contre à la Chambre des représentants, après un passage au Sénat le 3 avril 2025. Le texte interdit « l’injection, la libération ou la dispersion, par quelque moyen que ce soit, de produits chimiques, composés chimiques, substances ou appareils dans l’atmosphère de cet État dans le but exprès d’affecter la température, le temps ou l’intensité de la lumière solaire », rendant ces actes passibles d’une peine de 5 ans de prison et d’une amende de 100 000 dollars.

Cette législation, portée par la sénatrice Ileana Garcia et le représentant Kevin Steele, a été relayée comme une réponse aux préoccupations liées aux prétendues « chemtrails », bien que Newsweek note que le langage du projet de loi évoque cette théorie sans preuve scientifique directe. Une mobilisation citoyenne massive, avec près de 100 000 emails envoyés aux législateurs en trois mois, et le soutien du Global Wellness Forum ont joué un rôle clé. Ce précédent pourrait influencer 34 autres États et des efforts fédéraux, soutenus par Robert F. Kennedy Jr. et Lee Zeldin de l’EPA.

Sur le plan scientifique, la modification météorologique et la géoingénierie suscitent des inquiétudes documentées. Selon Geoengineering Monitor, les techniques de modification météorologique, comme l’ensemencement des nuages, partagent des technologies avec la géoingénierie, notamment la gestion du rayonnement solaire (SRM), et présentent des risques de militarisation, comme leur usage lors de la guerre du Vietnam par l’armée américaine. L’Organisation météorologique mondiale (WMO ou OMM) a recensé dès 2004 plus de 100 projets de modification météorologique dans le monde, mais souligne que l’efficacité de l’ensemencement des nuages pour augmenter les précipitations reste non prouvée, et que ces pratiques peuvent générer des conflits régionaux. Aux États-Unis, Robert F. Kennedy Jr. milite pour une interdiction de ces pratiques, dénonçant leurs impacts environnementaux et sanitaires, et prône des recherches approfondies, comme rapporté dans un article de France Soir.

En France, les chemtrails sont encore souvent considérées comme une théorie du complot. Greenpeace France précise que les traînées blanches dans le ciel sont majoritairement des traînées de condensation, un phénomène naturel, et que les allégations de chemtrails manqueraient de preuves scientifiques solides. Cependant, l’ensemencement des nuages est une pratique réelle, utilisée depuis les années 1940 à l’échelle mondiale, y compris en France, notamment pour lutter contre la grêle ou la sécheresse dans les régions agricoles. Cette technique consiste à disperser des particules, comme l’iodure d’argent, pour stimuler la formation de pluie, mais ses résultats restent incertains, selon l’OMM. Dans un entretien avec France Soir, le Pr Tritto, expert en biotechnologie, aborde le contrôle du climat comme une réalité technologique, mettant en garde contre les risques de militarisation de la géoingénierie et des armes à énergie dirigée, qui pourraient aggraver les tensions géopolitiques.

Cette décision floridienne pourrait inciter d’autres nations, y compris la France, à réévaluer leur approche face à ces technologies controversées, entre avancées scientifiques et risques éthiques.