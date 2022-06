L'Arabie saoudite accélère la recherche contre le vieillissement

Selon des recherches récentes, les personnes vivant dans les États du Golfe "vieillissent plus vite biologiquement que chronologiquement", présentant des hauts taux d'obésité et diabète provoqués par une alimentation riche et trop peu d'exercice, ce qui constitue une menace spécifique pour l'avenir de ce pays. Pour éviter les conséquences liées à ce phénomène, le règne est en train de tester des médicaments susceptibles de ralentir la tendance au vieillissement, comme le détaille la revue “Technology review” de la prestigieuse université du MIT aux États-Unis.

L'État du Golfe, le plus gros financeur de la recherche sur les médicaments anti-âge

À travers une ONG appelée Fondation Hevolution, la famille royale d’Arabie saoudite prévoit de dépenser jusqu'à un milliard de dollars par an pour soutenir la recherche fondamentale sur la biologie du vieillissement, qui vise à allonger le nombre d'années de vie en bonne santé des gens. Le fonds est géré par Mehmood Khan, un ancien endocrinologue de la Mayo Clinic et ancien scientifique en chef de PespsiCo, qui a été recruté au poste de PDG en 2020. Felipe Sierra, spécialiste en "géroscience" et ancien chef de la division de biologie du vieillissement aux National Institutes of Health des États-Unis, a été embauché pour être le directeur scientifique de Hevolution. Sont également membres du conseil d'administration Evgeny Lebedev, un homme d'affaires russo-britannique, le milliardaire américain Ron Burkle, et Andrew Liveris, l'ancien PDG de Dow Chemical.

Le fonds prévoit également d'aller plus loin en soutenant des études sur les médicaments et en trouvant des solutions à commercialiser pour que les patients puissent en profiter réellement. L’objectif est de réaliser des essais pour des "traitements dont le brevet a expiré ou qui n'ont jamais été obtenus", déclare Mehmood Khan.

Un médicament contre le diabète, principale piste contre le vieillissement

La metformine est un ancien médicament contre le diabète, qui suscite l'intérêt parce qu'une vaste étude des dossiers médicaux britanniques a montré que les diabétiques qui en prenaient vivaient plus longtemps que prévu, et même plus longtemps que les personnes en bonne santé. Hevolution aurait accepté de financer un tiers du coût des très coûteux essais "TAME" (pour "Targeting Aging with Metformin"), le premier test de grande ampleur pour un médicament censé retarder le vieillissement chez l'Homme. Les accords pour ce financement ne sont pas encore finalisés.

Retarder la prise en charge des personnes âgées, mal accueillies dans les structures actuelles

Selon Technology Review, personne ne sait si la metformine fonctionnera pour retarder le vieillissement chez l'Homme. Dans tous les cas, l'essai pourrait ouvrir la voie à d'autres médicaments géroscientifiques, pour qu’ils soient testés. Jusqu'à présent, aucun médicament n’a vérifié une efficacité pour retarder la vieillesse.

La baisse du nombre de naissances et l’augmentation de celui des décès amène aussi la France vers un vieillissement grandissant de sa population. Selon les projections de l’INED, la population en France devrait augmenter jusqu’en 2044, avant de décliner jusqu’en 2070. Ce vieillissement ne sera pas sans conséquence, notamment au niveau du système des retraites, mais aussi de l’accueil dans les Ehpads, structures qui ne sont pas capables d’accueillir correctement cette population de personnes âgées, de plus en plus nombreuse.