Attention à l'abus de gel hydro-alcoolique sur les mains des enfants à l'école

Nos enfants utilisent-ils trop de gel hydro-alcoolique ? Dans certaines écoles, assurément. Et cela inquiète les parents qui connaissent les risques engendrés par une utilisation excessive de ces solutions à base d’éthanol.



« L’usage trop fréquent du gel hydro-alcoolique peut causer des irritations, des dérèglements hormonaux, des maux de tête et autres signes systémiques », nous expliquait ce mardi matin une dermatologue parisienne. Une information, ou plutôt un rappel, qui a de quoi inquiéter certains parents exaspérés que leurs enfants se frictionnent les mains au gel hydro-alcoolique 10 fois par jour à l’école.



Par manque de temps, certaines écoles zappent le lavage des mains au savon et à l’eau

Le lavage de main rythme les journées des écoliers depuis le début de la pandémie. De nombreuses fois par jour, nos petits se frottent les mains à l’eau et au savon… ou au gel hydro-alcoolique. Car bien que les autorités sanitaires recommandent de privilégier le lavage traditionnel à l’eau et au savon, certaines écoles font le choix du seul gel hydro-alcoolique. Objectif : gagner du temps ! Faire passer une petite trentaine d’élèves par classe au lavabo conformément au protocole sanitaire en vigueur (à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque récréation, avant et après chaque repas, après être allé aux toilettes et avant de quitter l’établissement), est, on le comprend, extrêmement chronophage. Mais alors quelle était la pratique et les règles d'hygiène à l'école avant la crise du covid alors que le gel n'était pas utilisé ?

Du gel hydro-alcoolique 10 fois par jour sur des enfants, est-ce un usage excessif ?

Les parents inquiets des conséquences pour la santé des enfants

On le comprend également, l’inquiétude des parents d’élèves monte, à l’instar de Sophie : « Je suis tombée des nues lorsque ma fille de 8 ans m’a expliqué qu'à l'école on leur met du gel hydro-alcoolique sur les mains 10 fois par jour voire plus. Les enseignants n’ont pas le temps de les faire passer au lavabo à chaque fois que le protocole sanitaire l’exige. Au final, elle ne se lave donc jamais les mains à l’eau et au savon. Lorsque l’on connaît les risques liés à une exposition trop fréquente au gel hydro-alcoolique, il y a de quoi s’inquiéter ! »



L’utilisation excessive du gel hydro-alcoolique rend la peau perméable aux perturbateurs endocriniens

En effet, l’utilisation excessive de cette solution n’est pas sans danger pour la santé. L’éthanol constitue 60 à 90% des solutions dites « hydro-alcooliques ». Si ce solvant permet d’éliminer les virus, il supprime aussi la première barrière immunitaire naturelle de la peau. Conséquence : utilisés trop fréquemment, les gels hydro-alcooliques rendent notre épiderme perméable et plus sensible. En 2014, une étude de l’université américaine du Missouri avait montré que cette fragilisation du film protecteur favorise l’absorption par la peau de substances telles que le bisphénol A, considéré comme perturbateur endocrinien et très présent dans notre environnement.



Les gels hydro-alcooliques désinfectent mais ne lavent pas

Bien conscients de ce problème, de nombreux médecins rappellent régulièrement, depuis le début de l’épidémie, que le gel hydro-alcoolique ne doit être utilisé qu’en l’absence d’accès à l’eau et au savon, dans les transports ou dans les commerces par exemple. D’autant que s’ils désinfectent, ils ne lavent pas… et ne débarrassent donc pas les mains de toutes les impuretés, contrairement à un savonnage des mains pendant une trentaine de secondes.