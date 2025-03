De nombreux employés supportent le travail avec de la coke ou du cannabis

C'est coke si c'était fait ! Des millions de travailleurs en France se tournent vers la drogue pour tenir face à des conditions de travail insoutenables. Cocaïne, cannabis, alcool : un refuge devenu quotidien. Ce phénomène s'étend à tous les secteurs, des start-ups aux chantiers.

Pour certains, la journée commence par un rail de cocaïne, ou un pétard. "Si je ne consommais pas un peu de cocaïne, je ne pouvais pas me lever", confie à l'AFP Philippe, 50 ans, ancien directeur des ventes dans une start-up. La cocaïne est rapidement devenue la solution à ses problèmes : fatigue, stress, manque d’estime de soi. Il se souvient de ses journées effrénées, ponctuées de consommations toutes les demi-heures pour tenir jusqu’à la fin de la journée, tout en jonglant avec les exigences de son poste. Ce phénomène n’est pas isolé, il touche de nombreux secteurs, des bureaux parisiens aux chantiers de construction.

L'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) rapporte qu’en 2023, près de 1,1 million de personnes ont consommé de la cocaïne, un chiffre en forte hausse. Ivana Obradovic, directrice adjointe de l’OFDT, explique que cette explosion est due à une combinaison de la surabondance de la production et des conditions de travail de plus en plus intenses. Les travailleurs de secteurs comme la restauration, la pêche ou l'hôtellerie se tournent vers ces substances pour lutter contre la fatigue ou les cadences effrénées.

Les entreprises, pourtant conscientes de cette dérive, ferment souvent les yeux. Philippe se souvient de la banalisation de la consommation dans son milieu professionnel : "Tout le monde consommait !". Un phénomène d'addiction qui touche aussi bien les cadres que les ouvriers, comme en témoigne Pierre, ouvrier dans le bâtiment, pour qui le cannabis devient un remède contre la douleur et le stress de son quotidien.