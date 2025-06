La cannelle, remède ancestral réhabilité

Si elle parfume nos biscuits, la cannelle est bien plus qu’un arôme réconfortant, notamment en médecine traditionnelle chinoise. Depuis des siècles, cette écorce sucrée-piquante est utilisée pour réchauffer le corps, activer la circulation, relancer la digestion et stabiliser la glycémie. Et si la science commence à rattraper la sagesse ancestrale, les bienfaits médicinaux de la cannelle méritent aujourd’hui d’être pris au sérieux.

“Je rencontre souvent des patients – en particulier des végétariens – qui souffrent d’une froideur persistante des mains et des pieds”, explique une praticienne. Une pincée de cannelle par jour suffirait parfois à raviver ce feu intérieur, selon cette approche millénaire. Et la science moderne ne contredit pas totalement cette vision : une étude menée en 2024 aux États-Unis a montré que la cannelle, prise à dose modérée, améliore la circulation sanguine et atténue les pics de glycémie post-prandiale chez des patients prédiabétiques.

The Epoch Times, qui consacre un article à l'épice, rappelle aussi son rôle dans la prévention cardiovasculaire. Elle soutiendrait la fonction endothéliale, limiterait l’athérosclérose et apaiserait même l’angine de poitrine. Un autre champ d’action concerne la digestion : utilisée contre les troubles liés à un affaiblissement du yang de la rate et de l’estomac, elle favoriserait un transit plus fluide, réduisant ballonnements et stagnations. Attention toutefois, la cannelle n’est pas une panacée. Son usage est déconseillé aux femmes enceintes, aux personnes sujettes aux saignements ou souffrant d’un excès de chaleur interne.

Longtemps cantonnée au rôle de touche finale sur un cappuccino, la cannelle mérite d’être réévaluée à la lumière croisée de la tradition et de la recherche.