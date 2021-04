Les cabines de désinfection, un nouveau marché contesté : elles ne servent qu'à "rassurer"

Pour soutenir la réouverture des bâtiments qui accueillent du public, il est important de prouver aux usagers des lieux qu’il y a moins de risques de contamination. Cela passe parfois par des solutions nouvelles, qui font preuve d'originalité. Alors que l'année dernière on proposait parfois des "bulles" de protection en terrasse, certains lieux vont encore plus loin cette année et proposent des cabines de désinfection, une solution déjà jugée inutile par les spécialistes, voire « complètement débile ».

Un tunnel gonflable de désinfection par brumisation



L'idée de « BeLifeline », une entreprise spécialisée dans l'assainissement, est de proposer un tunnel de désinfection équipé de la technologie nécessaire pour désinfecter ceux qui le traversent. Des cabines sont aussi proposées pour contrôler le port du masque, ioniser, et prendre la température. Même pour la Dr Corinne Depagne, pneumologue et membre du collectif "Du côté de la science", la solution est « complètement débile » car on ne peut pas éviter une infection respiratoire avec une désinfection par ionisation. On continuerait à excréter le virus en parlant, toussant, ou éternuant, et la transmission manuportée par les surfaces est plutôt anecdotique. Selon une étude suisse, la capacité de contamination des surfaces est en effet très faible : « moins de 5 cas sur 10 000 », selon Timothy Julian, chercheur au département de Microbiologie de l'environnement de l'Eawag.

La désinfection des surfaces prospère car cela nous rassure



Malgré le faible taux de contamination par les surfaces, l’année dernière, le marché de la désinfection de surfaces et de la désinfection par rayons UV a connu un franc succès. Selon la docteur Hélène Rossinot, cela est dû au fait qu’en s’attaquant à la désinfection des surfaces, les usagers des lieux en question sont rassurés, en cette période particulièrement anxiogène. En désinfectant, on a l’impression d’agir efficacement par soi-même et de donner une plus grande impression de sécurité. Cependant, d’autres mesures, comme le port du masque dans les lieux clos avec promiscuité, ou l'aération et la ventilation des espaces clos, sont beaucoup plus efficaces pour diluer les aérosols.