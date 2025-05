Le fluor sur ordonnance pour les enfants, retiré du marché américain

L'administration américaine a annoncé mardi qu'elle entamait le retrait du marché des suppléments fluorés ingérables prescrits sur ordonnance aux enfants, une décision allant dans le sens de la volonté de réduire l'exposition des populations au fluor.

"La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé aujourd'hui le retrait du marché des médicaments sur ordonnance à base de fluor concentré ingérable destinés aux enfants. Contrairement aux dentifrices et bains de bouche au fluor, ces produits sont ingérés par les nourrissons et les jeunes enfants. De plus, ils n'ont jamais été approuvés par la FDA" d'après un communiqué du ministère de la Santé.

"Il a été démontré que le fluor ingéré altère le microbiote intestinal (...). D'autres études suggèrent un lien entre le fluor et les troubles thyroïdiens, la prise de poids et une possible baisse du QI" (quotient intellectuel), ajoute le communiqué.

"Il est grand temps de mettre fin à l'utilisation du fluorure ingérable", a déclaré le ministre de la Santé Robert Kennedy Jr., cité dans le texte.

S'ouvre désormais une période de consultation jusqu'au 31 octobre.

Une décision qui intervient dans un contexte d'hostilité de M. Kennedy à la fluoration de l'eau potable, une pratique largement controversée, mais néanmoins répandue, qui concerne 200 millions d'Américains, soit environ deux tiers de la population.

Des études, comme celle du National Toxicology Program (NTP) de 2023, ont montré que le fluorure peut être neurotoxique, notamment en abaissant le QI des enfants à des expositions prénatales ou précoces, même à des niveaux faibles (0,2 à 1,5 mg/L). The Lancet a également classé le fluorure comme neurotoxine développementale en 2014, aux côtés du plomb et du mercure, en raison de liens avec des troubles comme le TDAH ou la dyslexie.

Il est à rappeler que le fluor, sous forme de fluorure, est aussi présent dans certains médicaments anxiolytiques et antidépresseurs, souvent des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), en raison de sa capacité à rendre les molécules lipophiles pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Parmi les anxiolytiques et médicaments apparentés, on trouve :

Fluvoxamine (Floxyfral), un ISRS parfois utilisé pour les troubles anxieux.

(Floxyfral), un ISRS parfois utilisé pour les troubles anxieux. Escitalopram (Seroplex) et Citalopram (Seropram), qui sont prescrits pour l’anxiété généralisée ou les troubles paniques.

(Seroplex) et (Seropram), qui sont prescrits pour l’anxiété généralisée ou les troubles paniques. Paroxétine (Deroxat), indiquée pour le trouble panique et l’anxiété sociale.

(Deroxat), indiquée pour le trouble panique et l’anxiété sociale. Fluoxétine (Prozac), également utilisée dans certains cas d’anxiété.

En janvier, dans la prestigieuse revue scientifique JAMA Pediatrics, des chercheurs du gouvernement évoquaient dans une étude une "association statistiquement significative" entre l'exposition aux fluorides et des QI moins élevés.

"Plusieurs États ont pris des mesures pour mettre fin à la fluoration de l'eau potable", a remarqué mardi le ministère de la Santé, "et le fluor n'est plus ajouté à l'eau potable dans la plupart des pays d'Europe et du monde".

En mars, l'Utah (ouest) est devenu le premier État américain à interdire la fluoration de l'eau potable.