Les cas d'autisme continuent d'augmenter aux Etats-Unis

Le nombre de cas d'autisme a continué d'augmenter en 2022 aux Etats-Unis, selon une étude publiée mardi par la principale agence sanitaire du pays.

La prévalence estimée des cas d'autisme chez les enfants âgés de 8 ans est ainsi passée en 2022 à un enfant sur 31, selon ce nouveau rapport des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). En 2020, c'était un enfant sur 36, et vingt ans plus tôt, un enfant sur 150.

"L'épidémie d'autisme est devenue incontrôlable", a réagi le ministre américain de la Santé, Robert Kennedy Jr, estimant que les "risques et les coûts de cette crise" étaient "mille fois plus menaçants pour notre pays que le Covid-19".

La semaine passée, il a promis d'établir "d'ici septembre" les causes de ce trouble du neurodéveloppement,.

L'étude publiée mardi met en avant des disparités géographiques, de genre ou encore d'origine ethnique dans la prévalence des cas d'autisme aux États-Unis, les petits garçons et enfants d'ascendance afro-américaine, asiatique ou latino apparaissant plus susceptibles que les petites filles ou enfants blancs de se voir diagnostiquer un trouble du spectre autistique.

Des disparités qui "pourraient être dues à des différences d'accès aux services de détection précoce et d'évaluation, ainsi que de pratiques diagnostiques", écrivent les auteurs de l'étude, qui rappellent que "la recherche n'a pas démontré que vivre dans certaines communautés expose les enfants à un risque accru".

L'étude évoque ainsi des variabilités régionales en matière de formation des pédiatres ou encore d'accessibilité aux structures capables d'établir le diagnostic de ce trouble complexe et au spectre très large, dont les médecins s'interrogent toujours sur l'origine.

S'il n'existe pas à ce jour de cause unique formellement identifiée, plusieurs facteurs environnementaux ont été mis en avant, comme une neuro-inflammation ou la prise de certains médicaments comme l'anti-épileptique Dépakine durant la grossesse, tout comme des prédispositions génétiques.