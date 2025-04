Des chercheurs du MIT et d'OpenAI ont révélé que l’usage des chatbots, comme ChatGPT, pourrait exacerber la solitude et l’isolement social, particulièrement parmi les utilisateurs déjà fragiles. L’étude montre des signes inquiétants d’une dépendance émotionnelle, tout en soulignant que ces outils, loin de remplacer des relations humaines, agissent comme de simples « snacks sociaux ».

Intelligence artificielle, soutien artificiel, conséquences réelles. Les chatbots, censés être des alliés émotionnels, se transforment parfois en témoins d’une solitude croissante. Une étude menée par OpenAI et le MIT Media Lab montre que même si ChatGPT peut répondre aux attentes d’une compagnie virtuelle, il ne parvient pas à soulager le mal-être social des utilisateurs. Pire encore, il pourrait l’aggraver, alimentant une dépendance émotionnelle chez les plus vulnérables.

Comme le rapporte Usbek & Rica, les résultats de l’étude sont frappants : parmi plus de 4 000 participants, 10 % des utilisateurs quotidiens présentent des signes inquiétants de détérioration psychologique, tels que l’augmentation de la solitude et la diminution des interactions sociales réelles. Selon les chercheurs, l’IA n’est pas la cause directe de cette solitude, mais elle attire davantage ceux qui sont déjà socialement isolés, exacerbant ainsi leurs symptômes. "La technologie fonctionne mieux comme une forme de 'snack social', mais pas comme un substitut à des relations humaines", conclut l’étude, soulignant que l’aspect éphémère de ces échanges ne crée aucun effet durable sur l’humeur ou le bien-être.

La question du rôle des créateurs d’IA devient alors cruciale. Leurs outils sont-ils suffisamment conçus pour minimiser les risques psychosociaux, ou bien sont-ils en train d’ajouter un poids supplémentaire à la fragilité mentale des utilisateurs ? "Les chatbots doivent être conçus pour offrir un degré raisonnable de vaillance et de réactivité émotionnelle", indique l’étude. Cependant, cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules des entreprises technologiques, mais aussi sur la nécessité de renforcer les systèmes de soutien social dans le monde réel, ou tout simplement l'éducation vis-à-vis de la technologie. Ce n’est pas l’IA qui résoudra la solitude humaine, mais les liens réels.