« Les Enfants d’Hippocrate » à Paris pour une conférence de presse mardi 29 avril

Ce mardi 29 Avril 2025 « Les Enfants d’Hippocrate » seront à Paris pour une conférence de presse majeure en présence du Pr Christian Perronne, du Dr Louis Fouché, du Dr Christian Velot, du Dr Hélène Banoun, Dr Claude Escarguel ainsi que les représentants de l’Association AAVICTEAM.

À cette occasion, l’association présentera le détail de ses recherches concernant les défauts majeurs de qualité, de sécurité et d’efficacité des produits dénommés vaccins anti-covid à ARNm : Comirnaty et Spikevax. Elle exposera également des propositions de diagnostiques pour accompagner les victimes de Covid long et d’effets indésirables des vaccins.

À suivre...