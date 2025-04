Les Enfants d’Hippocrate : pour un retrait des vaccins ARNm, le soins aux victimes et le pardon collectif

Dans une conférence de presse bienveillante « Les Enfants d’Hippocrate » nous alertaient ce mardi 29 avril sur les dangers sanitaires des vaccins ARNm, sur la nécessité des soins aux victimes de ces vaccins, et sur l’utilité d’un pardon collectif quant à ceux, qui par faiblesse, facilité, ou cupidité, se sont laissés aller à la promotion de ces produits, au détriment des malades.

Ce petit collectif français créé par le Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste-réanimateur, le 19 octobre 2023, regroupe des professionnels de santé, des scientifiques de haut rang et de grande distinction, dans les domaines les plus variés de la science, mais aussi de citoyens engagés dans la défense d’une médecine éthique et transparente.

Inspirée par le serment d’Hippocrate, qui place le bien-être des patients au cœur de la pratique médicale, l’association s’attache à promouvoir des thérapeutiques sûres et efficaces, et depuis sa création, se positionne comme un acteur critique face aux politiques sanitaires. À travers des recherches indépendantes et des alertes sanitaires, le collectif vise à informer le public et les autorités sur les enjeux de santé publique, tout en soutenant les victimes d’effets indésirables et de Covid long.

Appuyé par des intervenants experts dans leurs domaines, à l’image Pr Christian Perronne, infectiologue, ancien chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital de Garches et ancien vice-président, du groupe consultatif européen d'experts sur la vaccination pour L'OMS, le Dr Louis Fouché, anesthésiste-réanimateur et porte-parole du collectif, connu pour son engagement en faveur d’une médecine humaniste et ses analyses des politiques sanitaires, le Dr Hélène Banoun, pharmacienne et ancienne chercheuse à l’INSERM, véritable analyste spécialisée des données de pharmacovigilance, le Dr Claude Escarguel, microbiologiste, ainsi que les représentants de l’Association AAVICTEAM, qui soutient les victimes d’effets indésirables, l'association présentait aujourd’hui les résultats détaillés de leurs recherches sur les vaccins anti-Covid à ARNm, Comirnaty et Spikevax. Elle mettait en lumière les « défauts majeurs » en termes de qualité (comme des problèmes de fabrication), de sécurité (notamment des effets indésirables graves signalés dans les bases de pharmacovigilance) et d’efficacité (protection limitée contre les variants récents).

Leurs conclusions s’appuient sur des analyses indépendantes et des données publiques, contrastant avec les narratifs officiels. Par ailleurs, l’association propose des protocoles diagnostiques pour accompagner les personnes souffrant de Covid long ou d’effets secondaires des vaccins, comme les myocardites, les troubles menstruels ou les pathologies neurologiques. Parmi leurs revendications, Les Enfants d’Hippocrate appellent au retrait immédiat des vaccins ARNm du marché, à un moratoire sur la recherche clinique ARNm, et à la mise en place d’études indépendantes pour évaluer les risques à long terme. Ils demandent également une prise en charge globale des victimes, incluant un soutien médical, psychologique et financier, ainsi qu’une information transparente pour les soignants et le public. Cette conférence marque une étape clé dans leur combat pour une médecine respectueuse des principes éthiques et scientifiques.

Et pour finir Louis Fouché de conclure : "On voit qu'il y avait comme un déni collectif, une impossibilité à affronter le poids judiciaire que ça peut représenter (d'avoir vacciné, ou fait la promotion des vaccins Covid). Il va falloir trouver une porte de sortie à ces gens, qu'on le veuille ou non. Sinon, chacun s'enfermera. Et j'entends souvent parler de "ni oublier ni pardon". Je pense que c'est une illusion. Il va falloir sûrement ne pas oublier, mais il va falloir, d'une manière ou d'une autre, pardonner à l'immense majorité des gens et se pardonner les uns les autres. On voit ça comme unique possibilité de sortie de crise et Les Enfants d'Hippocrate essayent d'inventer une sortie de crise dans cette histoire."