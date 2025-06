Les notices de médicaments cèdent la place au QR code

Dès l’automne, 100 médicaments vendus en France troqueront leur vieille notice papier contre un QR code. Cette expérimentation, portée par le ministère de la Santé, est un nouveau pas vers le tout numérique, qui n'arrangera probablement pas ceux qui en ont le plus besoin.

Fini les modes d’emploi froissés et les caractères microscopiques ? Peut-être, pour le meilleur et pour le pire. Le gouvernement teste dès l’automne une version numérique de la notice, accessible via QR code sur les boîtes de 100 médicaments, dont le paracétamol. Un gain écologique, une mise à jour continue des informations et un accès plus fluide pour les patients sont autant de promesses que l'expérimentation espère tenir. Du moins, pour ceux qui sont à l’aise avec le numérique ; le projet inquiète autant qu’il intrigue.

"Personnellement, j'aurais des difficultés, parce que je ne sais pas du tout m’en servir", confie Monique Logel, 82 ans, à France Info. Comme elle, une large part de la population – personnes âgées, malvoyantes, précaires ou non connectées – pourrait se retrouver exclue d’informations vitales. "La notice numérique doit venir en complément, pas en remplacement", alerte la pharmacienne Marie Donsez, qui redoute que la logique économique ne prime sur la santé publique.

Derrière le vernis technologique, ce test soulève un dilemme bien français : comment concilier transition numérique et égalité d’accès aux soins ? Selon l’INSEE, plus de 13 millions de personnes en France souffrent d’illectronisme. Si le QR code peut séduire les générations connectées, il impose aussi une fracture dans l’autonomie des patients. Et cette fracture pourrait s’élargir à mesure que le papier disparaît au nom du progrès.