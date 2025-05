Une étude récente publiée dans Vaccines (MDPI) intitulée « Impact des vaccins à ARNm et inactivés contre la COVID-19 sur la réserve ovarienne » a révélé des résultats alarmants sur l’impact des vaccins à ARNm contre le COVID-19 sur la fertilité féminine, montrant une destruction de plus de 60 % des follicules primordiaux chez des rates. Ces résultats, relayés par Nicolas Hulscher, MPH, sur X, s’ajoutent à des préoccupations croissantes sur les effets des vaccins sur la santé reproductive, notamment des troubles menstruels signalés dès 2021. Parallèlement, la baisse de la natalité en France et dans d’autres pays développés, documentée par des études et des articles récents, amplifie l’urgence de ce problème. Quelles leçons la France doit-elle tirer de cette crise émergente ?

Une perte irréversible de plus de 60 % des follicules primordiaux

L’étude de Karaman et al., publiée dans Vaccines, a examiné l’impact des vaccins à ARNm (Pfizer-BioNTech) et inactivés (CoronaVac) sur la réserve ovarienne de rates Wistar albinos. Les résultats sont préoccupants : le groupe vacciné à l’ARNm a subi une réduction de plus de 60 % des follicules primordiaux (p < 0,001), ces structures non renouvelables essentielles à la fertilité. Les niveaux d’AMH (hormone antimüllérienne), indicateur de la réserve ovarienne, ont chuté, tandis que des marqueurs d’inflammation (TGF-β1, VEGF, caspase-3) ont augmenté, suggérant des dommages ovariens à long terme. Une étude en prépublication de Manniche et al. a également montré un taux de grossesses réussies inférieur de 33 % chez des femmes tchèques vaccinées (18-39 ans) par rapport aux non-vaccinées.

Ces effets pourraient être liés à l’accumulation des nanoparticules lipidiques (LNP) dans les ovaires, comme l’indique Hulscher : « Nos agences de santé publique, en conformité avec le complexe bio-pharmaceutique, ont compromis la capacité à créer de nouvelles vies à travers le monde en détruisant les réserves ovariennes. »

Des troubles menstruels signalés dès 2021

Dès 2021, des études ont signalé des troubles menstruels liés aux vaccins à ARNm. Une étude de Lesgards et al., 2023, a rapporté que 42 % des femmes avec des cycles réguliers ont signalé des saignements plus abondants après vaccination, avec 14 331 cas de troubles menstruels recensés en 2021. Un analyse de France-Soir de 2021, « Pfizer n’est pas Pasteur : la troisième dose, et après ? », critiquait déjà le manque de transparence sur les effets à long terme des vaccins, notamment sur la fertilité, étaient insuffisantes au moment de l’autorisation des vaccins. Une lacune qui persiste encore aujourd’hui.

Une baisse de la natalité et de la fertilité dans le monde

En France, l’INED rapporte une baisse de 21 % des naissances entre 2010 et 2024 (de 833 000 à 663 000), avec un taux de fécondité tombé à 1,62 enfant par femme, loin du seuil de remplacement (2,1). La crise de fertilité chez les femmes de 30-35 ans pourrait attribuée à des facteurs environnementaux, mais aussi potentiellement aux vaccins souligne un autre article. En Allemagne et en Suisse, la natalité a chuté de 10 à 15 % en 2022-2023, tandis qu’au Japon, avec un TFR de 1,3, la crise démographique force une ouverture à l’immigration.

Un modèle de retraites par répartition menacé

La baisse de la natalité, combinée à une possible infertilité accrue liée aux vaccins, pose un problème structurel pour le modèle des retraites par répartition, qui repose sur la solidarité intergénérationnelle. En France, ce système dépend des cotisations des actifs pour financer les pensions des retraités. Avec moins de naissances que de décès, le ratio actifs/retraités se détériore, menaçant l’équilibre financier du système. Selon une étude du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) de 2023, si le TFR reste inférieur à 1,8, le déficit du système de retraites pourrait atteindre 10 milliards d’euros par an d’ici 2050, nécessitant soit une baisse des pensions, soit une hausse des cotisations. Un article de l’IMF (The Impact of Aging Worldwide on Pensions and Public Policy, 2023) confirme que les pays avec une natalité en baisse et une population vieillissante, comme la France, verront une pression accrue sur leurs systèmes de retraite, avec moins de contributeurs pour un nombre croissant de retraités. Si les vaccins à ARNm exacerbent cette tendance en réduisant la fertilité, la crise pourrait s’aggraver, rendant le modèle de répartition insoutenable sans réformes majeures.

Implications pour les femmes et la société française

Pour les femmes françaises, ces données sont particulièrement inquiétantes. La perte irréversible des follicules primordiaux pourrait entraîner une infertilité généralisée et une ménopause précoce, tandis que les troubles menstruels signalés dès 2021 pourraient être un symptôme précoce de dommages ovariens plus graves. À l’échelle nationale, la baisse de la natalité et la menace sur les retraites aggravent les défis démographiques, affectant l’économie et les systèmes sociaux.

Que doit-on en tirer pour la France ?

Face à cette crise, la France doit agir sur plusieurs fronts :

Suspension des vaccins à ARNm pour les femmes en âge de procréer : une suspension immédiate est nécessaire en attendant des études approfondies sur les effets à long terme des vaccins à ARNm sur la fertilité humaine.

des vaccins à ARNm pour les femmes en âge de procréer : une suspension immédiate est nécessaire en attendant des études approfondies sur les effets à long terme des vaccins à ARNm sur la fertilité humaine. Recherches indépendantes : des études longitudinales sur les femmes vaccinées doivent être lancées pour confirmer ou infirmer ces effets, en examinant également les troubles menstruels comme indicateur précoce.

: des études longitudinales sur les femmes vaccinées doivent être lancées pour confirmer ou infirmer ces effets, en examinant également les troubles menstruels comme indicateur précoce. Transparence et communication : les autorités sanitaires doivent informer clairement les femmes des risques potentiels, comme le demandait déjà France-Soir en 2021, pour permettre des choix éclairés.

: les autorités sanitaires doivent informer clairement les femmes des risques potentiels, comme le demandait déjà France-Soir en 2021, pour permettre des choix éclairés. Réévaluation des politiques vaccinales : le calendrier vaccinal français, qui inclut encore trois doses de vaccin à ARNm pour les bébés avant 9 mois, doit être réexaminé, surtout dans un contexte où le COVID-19 est maîtrisé.

: le calendrier vaccinal français, qui inclut encore trois doses de vaccin à ARNm pour les bébés avant 9 mois, doit être réexaminé, surtout dans un contexte où le COVID-19 est maîtrisé. Soutien aux femmes et aux couples : des programmes de soutien à la fertilité et un accompagnement psychologique sont nécessaires.

: des programmes de soutien à la fertilité et un accompagnement psychologique sont nécessaires. Politiques natalistes renforcées : Face à la baisse de la natalité, des aides financières, des congés parentaux prolongés et des services de garde d’enfants abordables sont essentiels pour encourager les naissances.

Conclusion - il y a urgence

L’étude de Karaman et al., combinée aux rapports sur les troubles menstruels, la baisse de la natalité et de la fertilité dans le monde, constitue les signaux d’alarme d’une crise systémique d’une ampleur sans précédent. Pourtant, les priorités des autorités sanitaires françaises semblent décalées. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a récemment mis l’accent sur la communication en organisant une réunion sur la désinformation en santé, comme en témoigne sa visite à l’usine EUROAPI en janvier 2025, où il a souligné l’importance de la transparence pour restaurer la confiance. Si cette démarche est louable, elle occulte les problèmes structurels et humains bien plus urgents : une possible infertilité de masse, une natalité en chute libre et un modèle de retraites menacé. Comme lors de la crise du COVID-19, où la communication a souvent pris le pas sur les véritables enjeux – coordination des soins, prévention, et effets secondaires des vaccins –, l’usage exacerbé de la communication semble aujourd’hui détourner l’attention des réels problèmes de santé publique auxquels les Français sont confrontés. Il est temps de recentrer les efforts sur des solutions concrètes pour protéger la santé reproductive, soutenir la démographie et garantir la pérennité des systèmes sociaux.