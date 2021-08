Massachusetts : les vaccinés au moins autant contaminés par le variant Delta

Une étude récente du CDC américain confirme que la vaccination ne protégerait pas contre la transmission du variant Delta.

Au mois de juillet, dans le comté de Barnstable de l'État du Massachusetts, 469 cas de COVID-19 ont été dépistés après divers événements estivaux alors que les trois quarts des participants étaient vaccinés. Le document nous apprend également que les personnes vaccinées et infectées par le variant Delta sont aussi contagieuses que les personnes non vaccinées puisque les tests PCR effectués sur les patients infectés montrent que l’on trouve une quantité de virus à peu près similaire chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Les vaccinés peuvent donc transmettre le virus et ont une charge virale comparable à celles des non-vaccinés.

Face à ce constat, les directives des autorités sanitaires sur les gestes barrières sont à nouveau durcies, et le port du masque dans les endroits clos est de nouveau recommandé pour tous les Américains vaccinés et non-vaccinés.

Résumé : Que sait-on déjà sur ce sujet ? Des variants du SRAS-CoV-2 continuent d'apparaître. Le variant B.1.617.2 (Delta) est hautement transmissible. Qu'apporte le présent rapport ? En juillet 2021, à la suite de plusieurs événements publics importants dans une ville du comté de Barnstable (Massachusetts), 469 cas de COVID-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts qui avaient voyagé dans la ville entre le 3 et le 17 juillet. 346 (74 %) des cas sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées. Les tests ont permis d'identifier le variant Delta chez 90 % des 133 patients patients testés. Les valeurs seuils des cycles étaient similaires entre les échantillons des patients entièrement vaccinés et ceux qui ne l'étaient pas. Quelles sont les implications pour la pratique de la santé publique ? Les autorités sanitaires pourraient envisager des stratégies de prévention élargies, y compris le port universel du masque dans les lieux publics clos, en particulier pour les grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs provenant de nombreuses régions présentant des niveaux différents de transmission du SRAS- CoV-2.

MA DPH = Massachusetts Department of Public Health (Département public de santé du Massachussetts)complètement vacciné. La vaccination complète a été définie comme étant ≥14 jours après l'achèvement de la vaccination au COVID-19, documentée par le registre de vaccination de l'État, conformément aux recommandations de l'Advisory Committee on Immunization Practices.Non vaccinépas complètement vacciné

Étude complète :



Traduite en français - étude originale : Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021, publiée le 6 août 2021

Epidémie d'infections par le SRAS-CoV-2, y compris les infections liées à l'échappement du vaccin COVID-19, associées à de grands rassemblements publics – Comté de Barnstable, Massachusetts, juillet 2021

En juillet 2021, 469 cas de COVID-19 associés à de multiples événements estivaux et à de grands rassemblements publics dans une ville du comté de Barnstable, Massachusetts, ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts.

La couverture vaccinale parmi les résidents éligibles du Massachusetts était de 69%. Environ trois quarts (346, 74%) des cas sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées (celles qui avaient reçu de 2 doses de vaccin à ARNm Pfizer-BioNTech ou Moderna ou avaient reçu une dose unique de vaccin Janssen appelé également Johnson & Johnson supérieur ou égal à 14 jours avant l'exposition).

Le séquençage génomique des échantillons provenant de 133 patients a permis d'identifier le variant B.1.617.2 (Delta) du SRAS-CoV-2 chez 119 personnes (89 %) et la sous-lignée du variant Delta AY.3 chez un 1 % d'entre elles.

Dans l'ensemble, 274 (79 %) des patients vaccinés présentant une infection étaient symptomatiques. Parmi les cinq patients COVID-19 qui ont été hospitalisés, quatre étaient entièrement vaccinés et aucun décès n'a été signalé.

Les valeurs du seuil de cycle (Ct) de la réaction de transcription inverse en temps réel et de polymérisation en chaîne (RT-PCR) dans les échantillons provenant de 127 personnes vaccinées présentant des cas d’échappement vaccinal étaient similaires aux cas de 84 personnes non vaccinées, non entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal était inconnu (médian = 22,77 et 21,54, respectivement).

Le variant Delta du SRAS-CoV-2 est hautement transmissible. La vaccination est la stratégie la plus importante pour prévenir les maladies graves et les décès. Le 27 juillet, les CDC ont recommandé que toutes les personnes, y compris celles qui sont entièrement vaccinées, portent un masque dans les lieux publics intérieurs dans les régions où la transmission du COVID-19 est élevée ou importante.

Les résultats de cette enquête suggèrent que même les autorités sanitaires sans transmission importante ou élevée du COVID-19 pourraient envisager d'étendre les stratégies de prévention, y compris le port du masque dans les lieux publics clos, quel que soit le statut vaccinal, étant donné le risque potentiel d'infection lors de la participation à de grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs provenant de nombreuses régions avec différents niveaux de transmission.

Du 3 au 17 juillet 2021, de multiples événements estivaux et de grands rassemblements publics ont dans une ville du comté de Barnstable, dans l'Etat du Massachusetts.

À partir du 10 juillet, le Département de la santé publique du Massachussetts (Massachusetts Department of Public Health, MA DPH) a reçu des rapports faisant état d'une augmentation des cas de COVID-19 chez les personnes résidant ou ayant récemment visité le comté de Barnstable, y compris chez des personnes entièrement vaccinées.

Les personnes atteintes du COVID-19 ont déclaré avoir assisté à des événements très fréquentés à l'extérieur mais également en lieux clos tels que des bars, des restaurants, des chambres d'hôtes et des maisons de location.

Le 3 juillet, le MA DPH, après avoir examiné sur 14 jours l'incidence moyenne du COVID-19, avait déclaré une moyenne de zéro cas pour 100 000 personnes par jour chez les résidents de la ville du comté de Barnstable. Le 17 juillet, l'incidence moyenne sur 14 jours est passée à 177 cas pour 100 000 personnes par jour chez les résidents de la ville.

Du 10 au 26 juillet, en utilisant les données du système de surveillance COVID-19 de l'État à partir des voyages effectués, le MA DPH a identifié un foyer parmi les résidents du Massachusetts. D'autres cas ont été identifiés par les autorités sanitaires locales lors de plsusieurs enquêtes. Les cas de COVID-19 ont été mis en correspondance avec le registre de vaccination de l'Etat.

Un cas associé à un cluster a été défini comme la réception d'un résultat positif au test de dépistage du SRAS-CoV-2 (amplification de l'acide nucléique ou antigène) inférieur ou égale à 14 jours après un voyage ou une résidence dans la ville du comté de Barnstable depuis le 3 juillet. Les cas d’échappement au vaccin COVID-19 ont été constaté chez des résidents du Massachusetts entièrement vaccinés (ceux avec une documentation du registre d'immunisation de l'État attestant de l'achèvement de la vaccination contre le COVID-19, comme recommandé par l'Advisory Committee on Immunization Practices, supérieur ou égal à 14 jours avant l'exposition).

Les échantillons ont été soumis pour le séquençage du génome entier soit au laboratoire de santé publique de l'État du Massachusetts, soit au Broad Institute du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et de l'Université de Harvard. Les valeurs de Ct ont été obtenues pour 211 échantillons testés à l'aide d'un panel RT-PCR en temps réel non commercial pour le SRAS-CoV-2, réalisé en vertu d'une autorisation d'utilisation d'urgence à la plateforme de séquençage de recherche clinique du Broad Institute.

Le 15 juillet, le MA DPH a émis la première des deux notifications d'échange d'informations épidémiques de la part des autorités sanitaires américaines pour identifier des cas supplémentaires parmi les résidents en dehors du Massachusetts associés à des voyages récents dans la ville du comté de Barnstable en juillet 2021. Cette activité a été examinée par les CDC et a été menée conformément à la législation fédérale applicable et à la politique des CDC.

Au 26 juillet, un total de 469 cas de COVID-19 ont été identifiés parmi les résidents du Massachusetts.

Les dates de collecte d'échantillons positifs s'échelonnaient du 6 au 25 juillet (Figure 1). La plupart des cas sont survenus chez des hommes (85 %) ; l'âge médian était de 40 ans (fourchette = <1-76 ans). Près de la moitié (199, 42 %) ont déclaré résider dans la ville du comté de Barnstable. Au total, 346 (74%) personnes ont déclaré des symptômes compatibles avec le COVID-19. Cinq ont été hospitalisées. Au 27 juillet, aucun décès n'a été signalé. Un patient hospitalisé (tranche d'âge = 50-59 ans) n'était pas vacciné et présentait plusieurs pathologies sous-jacentes. Quatre autres patients entièrement vaccinés âgés de 20 à 70 ans ont également été hospitalisés, dont deux présentaient des pathologies sous-jacentes.

Le séquençage génomique initial des échantillons provenant de 133 patients a permis d'identifier le variant Delta dans 119 cas (89 %) et la sous-lignée du Delta AY.3 dans un cas (1 %). Le séquençage génomique n'a pas abouti pour 13 échantillons (10 %).

Parmi les 469 cas recensés chez les résidents du Massachusetts, 346 (74 %) sont survenus chez des personnes entièrement vaccinées, 301 (87 %) d'entre elles étaient des hommes et l'âge médian était de 42 ans.

Les vaccins reçus par les personnes ayant contracté une infection étaient Pfizer-BioNTech (159, 46 %), Moderna (131, 38 %) et Janssen (56 , 16 %). Parmi les personnes entièrement vaccinées de la population générale du Massachusetts, 56 % avaient reçu des vaccins Pfizer-BioNTech, 38 % des vaccins Moderna et 7 % des vaccins Janssen.

Parmi les personnes présentant une infection avec échappement vaccinal, 274 (79 %) ont signalé des signes ou des symptômes, les plus fréquents étant la toux, les céphalées, les maux de gorge, les myalgies et la fièvre.

Parmi les personnes symptomatiques entièrement vaccinées, l'intervalle médian entre la fin de la période supérieur ou égal à 14 jours après la dernière dose de vaccin et l'apparition des symptômes était de 86 jours (intervalle = 6-178 jours).

Parmi les personnes présentant une infection avec échappement vaccinal, quatre (1,2 %) ont été hospitalisées, et aucun décès n'a été signalé. Les valeurs Ct de la RT-PCR en temps réel dans les échantillons de 127 patients entièrement vaccinés (médiane = 22,77) étaient similaires à celles de 84 patients non vaccinés, non entièrement vaccinés ou dont le statut vaccinal était inconnu (médiane = 21,54)

FIGURE 2. Valeurs seuils des cycles de l'amplification en chaîne par polymérase et transcription inverse en temps réel du SRAS-CoV-2 pour les échantillons provenant de patients présentant des infections associées à des grands rassemblements publics, selon le statut vaccinal - Comté de Barnstable, Massachusetts, juillet 2021.

Les mesures d'atténuation de la transmission comprennent l'élargissement des recommandations de dépistage pour les personnes ayant voyagé ou qui ont été en contact étroit avec un foyer infectieux, quel que soit leur statut vaccinal. Des recommandations locales pour l'utilisation de masques en intérieur, quel que soit le statut vaccinal, le déploiement d'unités mobiles de dépistage et de vaccination financées par l'État dans la ville du comté de Barnstable et la diffusion d'informations aux visiteurs et aux résidents ont été mis en place. Dans cette communauté axée sur le tourisme, le Community Tracing Collaborative a mené des actions de sensibilisation auprès des travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, une main-d'œuvre internationale nécessitant la diffusion de messages dans plusieurs langues.

L'appel du MA DPH pour la recherche de personnes infectés a donné lieu à des rapports supplémentaires de cas parmi les résidents de 22 autres États qui avaient voyagé dans la ville du comté de Barnstable entre le 3 et le 17 juillet, ainsi que des rapports de transmission secondaire. Des analyses supplémentaires sont en cours.

Au 3 juillet, la couverture vaccinale estimée par le COVID-19 parmi la population éligible du Massachusetts était de 69%.

D'autres investigations et la caractérisation des infections avec échappement immunitaire ainsi que l’évaluation de l'efficacité du vaccin parmi cette population hautement vaccinée sont en cours.

Discussion

Le variant Delta du SRAS-CoV-2 est hautement transmissible. Il est essentiel de comprendre les déterminants de la transmission, notamment le comportement humain et l'efficacité des vaccins, pour élaborer des stratégies de prévention. Des stratégies de prévention multidimensionnelles sont nécessaires pour réduire la morbidité et la mortalité liées au COVID-19.

Les conclusions de ce rapport sont soumises à au moins quatre limites.

Premièrement, les données de ce rapport sont insuffisantes pour tirer des conclusions sur l'efficacité des vaccins COVID-19 contre le SRAS-CoV-2, y compris sur le variant Delta, pendant cette épidémie. À mesure que la couverture vaccinale augmente au sein de la population, les personnes vaccinées sont susceptibles de représenter une plus grande proportion des cas de COVID-19.

Deuxièmement, les infections asymptomatiques de personnnes vaccinées pourraient être sous-représentées en raison d'un biais de détection.

Troisièmement, les caractéristiques démographiques des cas reflètent probablement celles des participants aux rassemblements publics, car les événements étaient destinés aux hommes adultes. Des études supplémentaires sont en cours pour identifier d'autres caractéristiques de la population parmi les cas, telles que des caractéristiques démographiques et des conditions de santé sous-jacentes, y compris des conditions d'immunodépression.

Le MA DPH, les CDC et les autorités sanitaires concernées collaborent dans cette réponse. Le MA DPH mène des enquêtes supplémentaires sur les cas, obtient des échantillons pour le séquençage génomique et relie les informations sur les cas avec les données de laboratoire et l'historique de vaccination.

Enfin, les valeurs Ct obtenues avec les tests de diagnostic RT-PCR qualitatifs du SRAS-CoV-2 pourraient fournir une corrélation grossière avec la quantité de virus présente dans un échantillon et peuvent également être affectées par des facteurs autres que la charge virale.

Bien que le test utilisé dans cette enquête n'ait pas été validé pour fournir des résultats quantitatifs, il n'y avait pas de différence significative entre les valeurs Ct des échantillons recueillis auprès des cas d’échappement vaccinal et les autres cas. Cela pourrait signifier que la charge virale des personnes vaccinées et non vaccinées infectées par le SRAS-CoV-2 est également similaire. Toutefois, des études microbiologiques sont nécessaires pour confirmer ces résultats.

Les organisateurs d'événements et les autorités sanitaires locales devraient continuellement évaluer la nécessité de mesures supplémentaires, y compris la limitation de la capacité des rassemblements ou le report de l'événement, en fonction des taux actuels de transmission du COVID-19, de la couverture vaccinale de la population et d'autres facteurs possibles.

Le 27 juillet, les CDC ont publié des recommandations selon lesquelles toutes les personnes, y compris celles qui sont entièrement vaccinées, devraient porter des masques dans les lieux publics clos dans les zones où la transmission du COVID-19 est élevée ou importante.

Les résultats de cette enquête suggèrent que même sans transmission important ou élevée du COVID-19, les autorités sanitaires pourraient envisager d'étendre les stratégies de prévention, y compris le port du masque dans les lieux publics clos, quel que soit le statut vaccinal, étant donné le risque potentiel d'infection lors de la participation à de grands rassemblements publics qui incluent des voyageurs provenant de nombreuses régions avec des niveaux de transmission différents.