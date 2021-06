Nestlé s’enrichit surtout grâce à des produits malsains

Grâce à une présentation interne diffusée aux dirigeants de Nestlé, le Financial Times a repéré comment les produits les plus vendus chez Nestle étaient des produits mal classés au niveau des critères de santé. Plus de 60% des produits ne répondent pas aux critères de bonne santé, et ils représentent la moitié des revenus annuels totaux de Nestlé. Les boissons et les produits laitiers ont obtenu de meilleurs résultats : 82% des boissons et 60% des produits laitiers sont plutôt bien notés en matière de santé. Les données excluent les préparations pour nourrissons, les aliments pour animaux de compagnie, le café et la division “sciences de la santé”, qui fabrique des aliments pour les personnes ayant des conditions médicales spécifiques.



Des exigences qui “montent en flèche"



Alors que le contexte pousse l'industrie à lutter contre l'obésité et à promouvoir une alimentation plus saine, le document justifie ces mauvais résultats par les normes nutritionnelles toujours plus exigeantes: « Nous avons considérablement amélioré nos produits. . . [mais] notre portefeuille est toujours sous-performant par rapport aux définitions externes de la santé dans un paysage où la pression réglementaire et les demandes des consommateurs montent en flèche », indique la présentation.



Malgré des efforts réalisés, l’industrie alimentaire à intérêt à produire des aliments malsains



Selon la marque, les scientifiques travaillent depuis des années pour essayer de trouver comment réduire la teneur en sel et en sucre sans changer le profil de saveur des produits, mais cela serait “ difficile à faire ”. Selon le document interne de Nestlé, malgré une recherche constante vers des aliments plus sains et durables, la plupart des produits ne seront jamais sains, indépendamment de l'innovation a laquelle ils pourraient être soumis. Pour Marion Nestle, professeur invitée en sciences de la nutrition à l'Université Cornell, Nestlé et ses rivaux auraient du mal à rendre leurs portefeuilles globalement sains, car les produits qui atteignent un public de masse sont souvent de la “ malbouffe ”. Les industriels ont donc un grand intérêt commercial et financier à continuer à les produire.