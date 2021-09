Nouvelles démissions à la FDA : les principaux responsables des vaccins jettent l'éponge

Sur fond de vaccination obligatoire et de troisième dose, deux décideurs importants de la Federal Drug Administration (FDA) aux États-Unis démissionnent.

Dans un article publié sur le site FiercePharma ce 31 août 2021, on apprend que le directeur général adjoint et médecin Philip Krause, ainsi que la directrice de la recherche et de l'examen du Bureau des vaccins (OVRR) Marion Gruber, quitteront l’agence dès cette automne. Dans le même temps, la FDA doit faire face à des décisions clés concernant les injections de rappel des vaccins et les variants, qui nuisent à l’efficacité des injections vaccinales.

Marion Gruber et Philip Krause

Tous deux ont joué un rôle central pour faire autoriser les vaccins covid-19 aux États-Unis afin de lutter contre la pandémie. Ils font aussi partie de l'agence depuis des décennies. Le premier média à avoir rapporté l’information est le site Biocentury.

Selon une lettre partagée par la FDA avec FiercePharma, Gruber quittera l'agence le 31 octobre et le dernier jour de Phil Krause aura lieu en novembre. La lettre a été signée par Peter Marks (MD, Ph.D), directeur du Centre de recherche et d’évaluation biologique, et responsable du Bureau de recherche sur les vaccins. Il sera désormais directeur par intérim de l'OVRR, alors que la recherche d'un nouveau chef commence. Un directeur par intérim sera annoncé plus tard.