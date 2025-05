Obésité : Les généralistes bientôt autorisés à prescrire les médicaments miracles ?

Le gouvernement français envisage d’autoriser les médecins généralistes à prescrire les traitements Wegovy et Mounjaro, des médicaments injectables dédiés à la perte de poids, jusqu’ici réservés aux spécialistes. Cette décision, attendue dans un mois, pourrait bouleverser la prise en charge de l’obésité dans tout le pays.

Plus c'est gros plus ça passe : manger, maigrir, manger, maigrir, et engraisser les laboratoires plutôt que de mieux s'alimenter. Derrière ces noms exotiques, Wegovy et Mounjaro incarnent une révolution dans la lutte contre l’obésité, un fléau qui touche des millions de Français. Aujourd’hui, seuls des endocrinologues, diabétologues ou spécialistes en nutrition peuvent prescrire ces traitements injectables hebdomadaires, capables de faire perdre en moyenne 15 % du poids corporel, soit souvent plusieurs dizaines de kilos. Le gouvernement souhaite que les médecins généralistes puissent enfin prescrire ces médicaments, ouvrant la porte à un accès élargi et plus immédiat, comme le rapporte France Info.

Cette évolution, à première vue bienvenue, soulève pourtant des questions essentielles. Ces traitements coûtent environ 300 euros par mois, non remboursés à ce jour par la Sécurité sociale, et s’adressent exclusivement aux personnes souffrant d’obésité sévère (IMC ≥ 35) accompagnée de comorbidités comme le diabète de type 2. Le passage à une prescription plus large interroge sur la formation nécessaire des généralistes et sur la gestion des risques liés à ces médicaments puissants. Pour l’Agence nationale de sécurité du médicament, la procédure d’extension de prescription doit passer par une phase contradictoire avant décision, prévue sous un mois.

Il s'agira donc de conjuguer accessibilité et sécurité, sans céder à la tentation d’une prescription de masse pour des traitements coûteux et complexes. Une chose est sûre, ces médicaments, au même titre que l'Ozempic et ses effets indésirables, semblent signer la fin des régimes minceurs à la Weight Watchers, et n'ont pas fini de faire parler d'eux. Pourtant, ils ne remplaceront jamais une saine alimentation, et un peu de sport.