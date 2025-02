Le "Paracetamol Challenge" qui sévit sur TikTok a entraîné la mort d'une fille de 10 ans

Le "paracétamol challenge", un défi TikTok mortel venu des États-Unis, fait sa première victime en Europe : une fillette de 10 ans. Lancé pour la première fois en 2023, ce défi pousse les adolescents à ingérer des doses massives de paracétamol pour savoir qui va rester à l'hôpital le plus longtemps...

Qui aurait cru qu'un simple comprimé de Doliprane puisse devenir l'arme d'un jeu macabre sur les réseaux sociaux ? C'est bien ce qui se passe avec le "paracétamol challenge". Aussi courant que dangereux, le Doliprane fait des ravages incontrôlés, notamment quand il est poussé par l'algorithme d'un réseau...

Ce défi, aussi absurde que dangereux, met en évidence la méconnaissance du grand public quant aux risques liés à la consommation de ce médicament en vente libre. Comme le rapporte La Voix du Nord, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme : « C'est une tendance que nous constatons depuis le mois d'août 2023», alerte un porte-parole des Centres antipoison belges. Le paracétamol, présent dans nombre d'armoires à pharmacie, cache un côté obscur méconnu. Sa surconsommation peut entraîner une destruction irréversible du foie. Selon Actu.fr, c'est même de la "première cause de greffe du foie d'origine médicamenteuse en France". Les symptômes d'une overdose évoluent en plusieurs phases, allant des nausées à l'insuffisance hépatique grave, souvent fatale.

Les experts rappellent que la dose maximale pour un adulte est de 3 g par jour, à espacer de six heures. Le mieux étant de l'éviter, tant que faire se peut. En tout cas, outre les dangers que peuvent représenter les réseaux sociaux et leur viralité aveugle, il est crucial de sensibiliser le public aux dangers de ce médicament apparemment inoffensif.



Le paracétamol et la covid-19

Le paracétamol a été recommandé par les autorités sanitaires en cas de fièvre lors d'une suspicion d'une infection à la covid-19. Il a été utilisé de manière intensive pendant cette période.

En 2021, France-Soir avait publié le Médecin Résistant (1) s'était penché sur la toxicité du paracétamol en questionnant : « le Paracétamol aurait-il tué ? » Le docteur en biochimie Jean-François Lesgards et le soignant Julien Eard ont fait une analyse approfondie et revue de la littérature scientifique qui les mèna à s'interroger si l'utilisation du paracétamol dans la covid, est une erreur/obstination préjudiciable pour la santé ?





