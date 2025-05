Weight Watchers ne fait plus le poids

La silhouette historique de Weight Watchers est engloutie par une génération de traitements médicaux anti-obésité et d’applications gratuites qui promettent la minceur sans culpabilité, ni calculs de points. Mardi 6 mai, WW International a officiellement demandé la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites.

Fondée en 1963, la marque fut longtemps une référence mondiale en matière de perte de poids encadrée. Mais le monde a changé de régime, et malgré un virage tardif vers les traitements médicaux, l’entreprise n’a pas su ajuster son modèle économique en fonction de cette mutation rapide. Selon The Wall Street Journal, "l’arrivée d’applications gratuites de remise en forme et les conseils des influenceurs sur les réseaux sociaux" ont siphonné l’audience historique de Weight Watchers, essentiellement féminine. En plus de quoi il existe aujourd'hui des injections hebdomadaires qui effacent les fringales. Mais ce qui a eu raison de Weight Watchers, ce sont les médicaments anti-obésité tels que Ozempic.

Alors, WW vont-ils réussir à se transformer ? CNN précise que leur mise sous protection leur permettra déjà de se délester d’une dette abyssale de 1,5 milliard de dollars. Une tentative de se réinventer encore, malgré l’effondrement de l’action en bourse — passée de 100 dollars en 2018 à moins d’un aujourd’hui. "Le programme qui a révolutionné les régimes pour des millions de personnes dans le monde" n’a pas résisté à l’accélération pharmaceutique et technologique de la minceur, rapide, médicalisée et digitalisée. De plus en plus, nous nous éloignons de l'aliment comme médicament.