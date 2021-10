Blue Origin : sexisme, sécurité, environnement, nombreuses plaintes des employés

Le 30 septembre, 21 employés de la société spatiale de Jeff Bezos, Blue Origin, ont signé une lettre pour dénoncer des comportements sexistes et méprisants de la part de certains des responsables techniques et de programmes. Co-écrit par Alexandra Abrams, ancienne responsable des communications, la lettre dénonce une culture toxique et sexiste, “100 % des responsables techniques et de programmes supérieurs étant des hommes”. Selon la lettre, l’esprit de compétition avec d’autres milliardaires a pris le dessus sur les préoccupations liées à la sécurité et l’environnement. De nombreux employés signataires n’ont pas confiance dans l’entreprise et ne “monteraient pas à bord d’un vaisseau de Blue Origin” à cause du manque de personnel, de ressources, et de la pression extrême pour réduire les coûts et les délais.

Une culture de la peur pour réussir, et des craintes de représailles

Selon Abrams, un cercle restreint de fidèles du PDG de l'entreprise Bob Smith, en majorité “blancs” et “masculins”, fait taire les "agitateurs". Ceci permettant à Bob Smith de prendre des décisions unilatérales, souvent sans l'adhésion des ingénieurs et d'autres experts, des dirigeants de divers services de l’entreprise. Selon les lanceurs d’alerte, Blue Origin, qui compte près de 3 600 employés, a développé une culture du silence qui bâillonne ceux qui essayent de corriger ces problèmes. Les employés de Blue Origin qui ne respectent pas ce silence vivent dans la crainte de représailles.

Blue Origin assure de son côté n’avoir “aucune tolérance pour la discrimination ou le harcèlement”

Le PDG de l’entreprise Bob Smith a envoyé en réponse à ses employés un e-mail pour assurer que le vaisseau spatial et les fusées de Blue Origin sont tout à fait sûrs, et que l’entreprise n’a "aucune tolérance pour la discrimination ou le harcèlement de quelque nature que ce soit”, et s’engage à “enquêter rapidement sur toute nouvelle allégation de mauvaise conduite”. Selon The Verge, la Federal Aviation Administration, qui gère la sécurité des lancements et supervise les vols de la fusée New Shepard de Blue Origin, a déclaré : "La FAA prend au sérieux chaque allégation de sécurité et l'agence examine les informations".