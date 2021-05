“Boom Supersonic”: un avion qui permettra de partir à l'autre bout du monde pour 80 euros

Une start-up américaine, Boom Supersonic, a développé un avion qui promet d'être trois fois plus rapide que les avions commerciaux d'aujourd'hui, brisant ainsi la barrière du temps tout en contrôlant les émissions de carbone et le prix des vols.



Les premiers vols supersoniques d’ici 2026



Blake Scholl, PDG de Boom Supersonic a declaré à CNN que son avion “Ouverture” pourrait changer le monde. Cet avion pourrait accueillir entre 65 et 88 passagers, et réaliser jusqu’à 500 liaisons aériennes, principalement transocéaniques, à une vitesse deux fois plus rapide que celle des avions d’aujourd’hui. Un trajet Los Angeles - Sydney par exemple, serait réduit à seulement huit heures et trente minutes, au lieu de quinze heures de vol aujourd’hui.



Le précédent de ce projet de technologie supersonique, le Concorde, a volé de 1969 à 2003. Cet avion supersonique franco-britannique était, à la différence d'Ouverture, très onéreux, et catastrophique pour l'environnement. «Nous considérons que nous reprenons là où Concorde s'est arrêté et que nous réglons les choses les plus importantes qui sont la durabilité économique et environnementale», a déclaré Blake Scholl.



La solution à une industrie aéronautique en crise?



Depuis plusieurs années, les réserves des passagers face au coût environnemental des vols touristiques ont pesé sur le secteur aéronautique. La pandémie de coronavirus a bien sûr fortement aggravé cette situation, plongeant tout le secteur dans une crise sans précédent. Les coûts des vols supersoniques ayant considérablement baissé, ils apparaissent comme une alternative, car cela rend possible l’utilisation de carburants alternatifs, estime Blake Scholl.



Le professeur Sean O'Keefe, expert de l'industrie aéronautique à l'Université de Syracuse aux États-Unis, ancien président d'Airbus et secrétaire de l'US Navy déclare que ces innovations n’iront pas si vite. Selon lui, les objectifs de cette start-up sont ambitieux mais “c’est parfois ce qu'il faut: amener quelqu'un qui croit vraiment en sa capacité à faire quelque chose comme ça, à le réaliser." Néanmoins, de nouvelles avancées dans la science des matériaux sont nécessaires, et ces découvertes pourraient prendre environ 20 ans, selon O'Keefe.