Clara Chappaz ou la dystopie déculpabilisée

Elle sourit, Clara Chappaz. La nouvelle ministre macroniste du Numérique déballe tranquillement, sur le plateau, le futur de notre accès à Internet. Mais quel avenir radieux nous attend là ! Pour "protéger les enfants", nous dit-elle, invoquant les méthodes des régimes les plus autoritaires : reconnaissance faciale, présentation de pièce d’identité, codes à retirer chez le buraliste… Non, ce n’est pas une parodie. C’est la nouvelle réalité numérique made in Macron.

Le pire ? Tout cela est présenté avec une légèreté confondante, voire candide. "Il y a plein de techniques possibles", reprend-elle. Oui, et toutes vont dans la même direction : le fichage généralisé, le contrôle systématique, la présomption de culpabilité pour tous. Protéger les enfants, c'est déjà les contrôler. Non ? On brandit, comme toujours, l’argument imparable : la protection des mineurs. Mais qui pourrait être contre ?...

Incroyable ! (cf vidéo ⤵️)



La ministre macroniste du Numérique Clara Chappaz explique tout sourire comment en Macronistan on ira sur Internet demain :



« Y a plein de techniques possibles ! Ça va de la reconnaissance faciale à la pièce d’identité ! »



« Vous irez aussi chez… pic.twitter.com/wn0ADgdSQu — Florian Philippot (@f_philippot) June 7, 2025

En réalité, ce sont déjà leurs libertés qui sont visées, sans compter celles des adultes. Le système d’identification est rigide, humiliant (aller quémander un code chez le buraliste, on croit rêver !), on bâillonne le chaland, sous de vertueux prétextes. Et demain ? Quid de lire un article dérangeant, visionner une vidéo non estampillée "ministère de la Vérité", ou commenter un post sans traçage biométrique ? Le doute m'habite. Le tout numérique français prend une tournure un tant soit peu orwellienne, avec l’aval d’une classe politique au combien déconnectée, qui mélange surveillance et sécurité. Macronie ou dystopie ?

Ironie ultime : pendant que l’on installe peu à peu l'infrastructure du contrôle, on continue de donner des leçons, comme à l'accoutumé, et de démocratie bien sûr, au monde entier. La Corée du Nord n’a qu’à bien se tenir : en Macronistan, on a les mêmes méthodes, mais en version "start-up nation", avec un packaging façon McKinsey, et un QR code à la clé. La liberté "numérique" est en train de mourir et pas que, non pas d’un coup, mais par petites lois successives, sous des prétextes volontairement nobles, toujours consensuels, jusqu’au jour où le simple fait de vouloir naviguer anonymement fera de vous un suspect. Schwab nous l'avait bien dit. Alors non, ce n’est pas qu'"une mesure de protection"... Mais une ligne rouge franchie. Et sans réaction forte de nous français, maintenant, c’est chaque clic que nous devrons justifier.