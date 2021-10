Comment Odigo facilite le service client grâce à l’IA et au cloud

Leader européen du CCaaS, Odigo facilite, depuis 25 ans, les relations entre les grandes entreprises et leurs clients. Une expérience qui s’enrichit chaque jour grâce à l’Intelligence artificielle.

La satisfaction client est la préoccupation numéro 1 des entreprises. Selon le rapport AI for CX d’Odigo, 9 entreprises sur 10 prévoient d’investir dans l’Intelligence artificielle pour améliorer l’expérience client. Car l’enjeu réside dans le fait de pouvoir communiquer aussi rapidement que possible avec les consommateurs via les multiples canaux à disposition aujourd’hui : email, téléphone, réseaux sociaux, web ou mobile... Opter pour une solution de centre de contacts omnicanale, plus communément appelé CCaaS (pour Contact Center as a Service), semble donc indispensable.

Mais au-delà de la rapidité et de l’efficacité dans les contacts, il devient important pour le consommateur d’avoir des échanges aussi naturels et harmonieux que possible avec son interlocuteur, soit-il un chatbot.

Parmi les solutions mondialement reconnues en la matière, citons donc le leader européen : Odigo. Créée il y a 25 ans, ce pionnier français du CCaaS propose une technologie de pointe : une plateforme 100% cloud conçue pour prendre en charge n’importe quel canal de communication, depuis n’importe où dans le monde. Un dispositif hyper-complet qui permet de satisfaire tout autant les conseillers des centres de contacts que les clients.

Une IA d’excellence pour des conversations toujours plus naturelles

Depuis 11 ans, Odigo intègre des technologies d’Intelligence Artificielle, de Machine Learning et de traitement du langage naturel au cœur de son offre. À la clé : des conversations certes automatisées mais aussi de plus en plus naturelles qui font de cette pépite de la FrenchTech un fournisseur CCaaS européen de référence. Le bot omnichannel d’Odigo est ainsi le premier outil de self-service et de qualification qui permet de gérer efficacement les conversations à la fois sur les canaux numériques et vocaux.

Preuve de ses performances, Odigo a été nommé « Visionnaire » dans le rapport mondial du Gartner Magic Quadrant for Contact Center as a Service en 2021 faisant de ce fournisseur européen le seul à recevoir une telle distinction.

Anciennement détenu par Capgemini et dorénavant par Apax Partners , Odigo compte environ 650 employés, plus de 400 000 utilisateurs et plus de 200 clients dans une centaine de pays. Parmi les grandes entreprises qu’Odigo accompagne, citons notamment la SNCF, la CNAM, Kering, DHL, Air France/KLM ou encore Santander.